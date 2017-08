Kan detta vara sommarens mest intressanta auktion? Så är det åtminstone enligt Göteborgs auktionsverk. Det är strax under 200 nummer antika hästprylar under klubban den 15 augusti och visningen sker helgen den 12-13 augusti på Storgatan i Vara samt Rangeltorp Säteri. Under samma helg hålls även en loppis, med enklare nummer ur samlingen.

Vi tog kontakt med antikexperten Peder Lamm, som håller i auktionen, för att ta reda på mer.

Vad kan man säga om samlingen? Hur pass häftigt är det här?

— Fantastiskt häftigt, tycker jag. Det är nog sjutton, arton år sedan jag senast höll en auktion med vagnar och hästprylar. Samlingen är mycket bred och intressant. En verklig entusiast-händelse!

Privatsamlingen ska vara en av de större i Sverige, var kommer grejerna från?

— Ja, det kan man nog säga. Alla föremålen är ihopsamlade av vagnskännaren Lars Hasselberg från 1960-talet och fram i nutid. Hans intention var att det hela skulle bli ett museum, nu blev det inte så.

Hur pass exklusiva är sakerna? Finns det något extra intressant föremål värt att nämna?

— Det är blandad kompott, inte bra det lyxiga, utan även det folkliga. För den med intresse för lyx finns ett flertal importerade herrskapsekipage som var den tidens motsvarighet till Ferrari eller Rolls-Royce. En dog-cart tillverkad i London av Holland & Holland runt år 1900 är ett exempel.

Hur brukar intresset för hästrelaterade föremål se ut? Förväntar ni er många bud och besökare?

— Naturligtvis hoppas jag på mycket folk! Det finns en liten skara verkliga vagns-nördar, men jag hoppas även att andra nyfikna ska dyka upp. Auktionen innehåller ju så mycket vackra saker!

Vilka sorts föremål är det som ingår i loppisen och vilka sorts föremål auktioneras ut?

— Loppisen innehåller prylar som inte riktigt platsade i auktionskatalogen. Böcker, seldon, reservdelar, hjul och massor annat jox från samlarens hem. Däribland en del kul gamla lanthandels-grejer.

— På auktionen går vagnar av olika slag, slädar, massor av fina bett, bättre seldon, sadlar, piskor, hattar, ovanliga hästböcker, och massor av annat, säger Peder Lamm.