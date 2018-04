Skara kommun har lämnat in en ansökan till stiftelsen för att kunna genomföra den femåriga satsningen på Varnhem. Den planeras i samarbete med Västergötlands museum, Länsstyrelsen, Hembygdsföreningen Varnhem-Skarke samt Skara pastorat. Totala kostnaden beräknas bli 23 680 000 kronor, beloppet man ansöker om hos Sparbanksstiftelsen ligger på 6 210 000 kronor.

Titeln på projektet är Besöksmålet Varnhem - ett femårigt utvecklingsprojekt och leds av Skara kommuns besöksnäringsstrateg och Västergötlands museums arkeolog Maria Wretemark.

– Vi har av våra chefer fått i uppdrag att göra en femårig plan för en hållbar utveckling av besöksmålet. Det handlar om den fysiska strukturen men framförallt om innehållet. Vi vill att Varnhem ska ha attraktionskraft för olika målgrupper och under flera årstider, säger Marie Wennerholm.

Målet är att efter säsongen 2022 ska Varnhem ha utvecklats till ett sammanhängande besöksmål med en samordning av bokningar, förfrågningar och information som går via en bokningscentral. Den ska hantera klosterkyrkan, klostermuseet, klosterruinen såväl som Katagård, vandringspaket och andra bokningsprodukt. För detta vill man ha en koordinatorfunktion som arbetar under hela året. Då hoppas man ha 200 000 nöjda besökare årligen, som möts av en permanent turistbyrå och två mil välskötta vandringsleder. Man vill också att flera forskningsprojekt ska pågå som leder till nu kunskap om Varnhem och att nya företag ska ha etablerat sig som leder till ökad sysselsättning. Man vill också utveckla användandet av digital teknik i kulturarvspedagogiken.

– För att få till detta behöver vi ha några som praktiskt jobbar med det som en knutpunkt mellan olika intressenter. Vi vill också kunna göra en satsning på barn och unga med skolprogram och kunna få upp skyltar på andra språk än svenska.

Några aktiviteter för besökare som föreslås är fortsatta publika utgrävningar i Varnhem. Även forskningen vill man fortsätta att satsa på, då kunskapsuppbyggnad ses som fundamental i detta sammanhang, då det ger besöksmålet autenticitet. Att det bygger på äkta historiskt innehåll gör Varnhem unik.

Men allt detta kräver resurser, därför söker man bidrag från Sparbanksstiftelsen. Även Västergötlands museum, Skara pastorat, Hembygdsföreningen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Skara kommun går in med resurser. Kommunen är den som går in med mest 13 645 000 kronor under femårsperioden.

Besöksnäringsstrategen Marie Wennerholm får redan nu många förfrågningar om Varnhem och ser det som ett förtroende att förvalta och utveckla vidare hållbart.

– Kata gård har blivit så bra, det har varit som en katapult. Det är fantastiskt och meningsfullt att fortsätta.







Skara kommun har också ansökt om för att göra förändringar på Ryttaregården i Varnhem. Kommunen hyr byggnaden av Skara pastorat och ska använda den till turistverksamhet och utställningsytor, också som en del i stärkandet av Varnhem som besöksmål. Bygglovet handlar om ändrad användning av byggnaden.

– Vi vill öppna upp bottenplan för allmänheten där vi ska ha besöks- och turistinfo, då ställs andra krav på tillgängligheten än när det är ett bostadshus. Förra året hade vi ett tält utanför och då krävdes inget bygglov, men nu vill vi in i huset, säger Marie Wennerholm.

Andra våningen på Ryttaregården kommer att användas som kontor.