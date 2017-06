Storförlust för Axvall borta mot Sils IF Fotboll Axvall lyckades inte alls när man mötte Sils IF borta i division 5 Västergötland östra. Sils IF gjorde hela fem mål, och vann med 5-0 (2-0). Sils IF leder serien efter matchen, medan Axvall är kvar på åttonde plats.