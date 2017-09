Den oerhört kraftiga orkanen Irma har skapat stor förödelse i Karibien och har hittills orsakat ett 20-tal dödsoffer.

Orkanen, som har uppmätt vindhastigheter på 70-80 meter per sekund, väntas under natten mot söndagen dra in över USA och den sydostliga delstaten Florida. De senaste dagarna har miljontals människor evakuerats från Florida och myndigheterna har särskilt uppmanat människor att de behöver lämna sina hem.

Skaraborgaren Anton Strålman sade under fredagen att han och familjen hade bunkrat upp i hemmet i staden Tampa för att försöka klara sig mot orkanens härjningar.

På lördagen blev det dock andra bud. Strålmans NHL-klubb Tampa Bay Lightnings valde att evakuera spelartruppen tillsammans med spelarnas familjer med plan. Familjen Strålman befinner sig nu i säkerhet i staden Nashville i delstaten Tennessee, nordväst om Florida. Tampa Bays lokalrivaler i NHL, Florida Panthers, valde redan under fredagen att evakuera spelartruppen och spelarnas familjer.

I en intervju med SR P4 Skaraborg säger Anton Strålman att det var ett självklart beslut att lämna Florida.

— Samtidigt är det jobbigt att lämna också. Det är ju oroligt så klart, man vet ju inte vad som kommer att hända; vad kommer vi att komma tillbaka till?

Han klargör att han och familjer efter omständigheterna mår bra.

— Barnen fick mycket information i skolan om orkaner så de kom hem och visste mer än oss vuxna. Annars är de ganska vana att åka runt så än så länge känns det nästan som en vanlig semesterresa, säger Anton Strålman till P4 Skaraborg.

Även de svenska golfspelarna David Lingmerth, Henrik Stenson och Jonas Blixt som har befunnit sig i Florida har under lördagen blivit evakuerade.