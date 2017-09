Skövde stadsbibliotek ansluter sig på måndag till Viddla. Via tjänsten kan låntagare enkelt streama film till dator eller platta. För att använda Viddla behövs ett aktivt lånekort på något av folkbiblioteken i Skövde kommun.

Själva tjänsten lanserades i våras, och listan på anslutna bibliotek växer för varje månad. Det fungerar ungefär som med e-böcker, men istället så lånar man film.

Innehållet i Viddlas filmutbud, som det beskrivs av företaget, "är noga utvalt för att erbjuda både djup och bredd för de filmintresserade låntagarna".

Tjänsten liknar Netflix, och bland utbudet som i skrivande stund erbjuds märks populära filmer som The hateful eight, Hobbit, The imitation game men i övrigt ett stort utbud för alla åldrar.

