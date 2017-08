Fredag och lördag den 11-12 augusti blir två dagar i keramikens och porslinets tecken i Lidköping. Det är dags för Porslinsfestivalen 2017 och i år presenterar man stolt både svenska och internationella utställare.

Bland de många punkterna på programmet står utställningen ”Putting it at stake - Six voices in contemporary ceramics” och den amerikanske keramikern samt professorn Michael J. Strands ”The misfit cup liberation project”.

Den första utställningen handlar om konstnärer som knyter an till industrin borttynande, enligt ett pressmeddelande. Utställningens verk ger personliga anfallsvinklar på den nya relationen mellan handens arbete och industrin som skapas när fabrikerna läggs ned och de symboliska maktförhållandena mellan hantverk och industri förändras.

Den andra utställningen, the misfit cup liberation projekt, ingår i Love Jönssons internationella keramikutställning. Här bjuder utställaren Michael J. Stran in besökaren att ta med en oanvänd kopp i utbyte mot en av hans drejade koppar. Besökarnas koppar kommer sedan att stå kvar, tillsammans med tidigare ägares berättelser om varför de inte ville behålla dem.

Porslinsfestivalen äger rum i Rörstrand center, 11 och 12 augusti.

— Nya Porslinsfestivalen vill manifestera Lidköping som ett keramiskt centrum och den självklara platsen för alla som tycker om keramik, konst, konsthantverk och design. Festivalen är också en festival för hela den keramiska branschen. Här möts man och skapar kontakter för framtida samarbeten och ny produktion, skriver projektledaren Christer Almquist i ett pressmeddelande.