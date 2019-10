Det går att prata om ännu en knackig matchinledning från de svenska fotbollsdamernas sida. Men det skulle vara djupt orättvist mot Kosovare Asllani. För det här var hennes kväll på Gamla Ullevi.

30-åringen verkade ha gett sig den på att bjuda på en föreställning när ändå 9 748 åskådare hade pallrat sig till nationalarenan för Sveriges första hemmamatch efter sommarens VM-brons.

Det började som en jämn match i 25 minuter, där Slovakien framför allt oroade vid ett flertal hörnor. Men den känslan försvann illa kvickt när Sverige gjorde tre mål på åtta minuter.

Asllani var inblandad i samtliga.

Hörna direkt i mål

Först skruvade hon in en hörna i mål i den 26:e minuten, via målvakten Maria Korenciovás händer. Sedan stod hon för matchens läckerhet när hon spelade fram Lina Hurtig till 2–0. Asllani fick bollen centralt, vände bort en slovakiska, avancerade några meter och skar sedan bollen mellan två försvarare med en perfekt yttersida. Hurtig fick framspelningen perfekt i steget och bredsidade in 2–0.

När Asllani sedan ställde sig vid hörnflaggan nästa gång manade publiken på: ”En gång till, en gång till!”. Önskemålet, att hon skulle skruva in ytterligare en hörna, hörsammades inte, men mål blev det. Slovakiskorna nickade undan hörnan men inte bättre än att Julia Zigiotti Olme kunde nicka den tillbaka. Där hamnade den vid Linda Sembrants fötter, och mittbacken kunde skjuta in 3–0 från nära håll.

Strax före pausvilan snurrade sedan Asllani upp en slovakisk försvarare ordentligt på vänsterkanten och spelade fram Zigiotti Olme, som var mycket när att sätta 4–0.

Blackstenius tvåmålsskytt

Men Kosovare Asllani var långt ifrån klar.

I den 60:e minuten lade hon upp bollen för ännu en hörna. Den här gången blev det en variant, en passning snett inåt bakåt till Zigiotti Olme, som med ett inlägg hittade Nathalie Björns panna – 4–0.

5–0 kom fem minuter senare, när Sverige fick indirekt frispark strax innanför straffområdet. Kosovare Asllani petade, Magdalena Eriksson krutade och bollen gick rakt i muren. Men det här var en kväll när bollen följde Asllani och den hamnade således åter hos 30-åringen som lyfte in bollen mot mål. Där stod Stina Blackstenius fri och nickade in Sveriges femte mål.

Och Kosovare Asllani var naturligtvis inblandad också i 6–0. CD Tacón-mittfältaren fick en djupledsboll längs högerkanten, och hittade med ett lågt inlägg Blackstenius på nytt. Efter några om och men lyckades Blackstenius få rätt på bollen och tryckte in sitt andra för kvällen.

Men det skulle till slut bli ett mål som inte Asllani låg bakom. Fridolina Rolfö, nyligen tillbaka från skada, byttes in under den andra halvleken och visade varför hon värvats till stjärnklubben Wolfsburg inför säsongen. Rolfö fick bollen en bit in på Slovakiens planhalva, satte fart mot mål och dundrade sedan från långt håll in ett skott via stolpen och in. 7–0-målet blev matchens sista.

Lasse Mannheimer/TT