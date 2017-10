Det enda som inte riktigt föll gruppen i smaken var den sydkoreanska maten, en samling musiker som inte äter kött tilltalas inte av biffgryta med surkål.

– Vi hade hoppats på något gott i asiatiskt stil som här hemma, men så var det inte. Vi fick istället leva på pizza och pommes, konstatera Moa.

Provocerande banderoll

Anhöriga hade annars uttryckt oro inför resan. Donald Trump och Kim Jong-Un har den senaste tiden i princip hotat varandra med tredje världskriget och konventionella vapen lär kunna slå ut åtta miljoner personer i Sydkorea på en halvtimme.

Men de märkte egentligen inte av det spända politiska läget med Nordkorea, mer än på en banderoll med texten "Hi Mr Trump! Just bomb North Korea, We Korean belive you". Fritt översatt skulle man kunna säga att budskapet är "Hej Trump! Bara bomba Nordkorea, vi koreaner tror dig".

– Sedan kanske inte bomber är det bästa sättet att lösa problemet, men den delen får andra sköta, säger Moa Lenngren.

Bästa resan någonsin

Gitarristen menar att det besöket i Asien var den bästa resan utomlands någonsin.

Den internationella Sandorifestivalen de deltog i arrangerades i Seoul, en stad med lika många invånare som det finns i hela Sverige.

– De har tryckt ihop byggnaderna på en liten yta och de flesta har fyra eller fem våningar. Det enda problemet är att vi shoppade slut på alla våra pengar, så nu är vi helt panka.

De tog sig ofta runt med taxi, men många chaufförer förstod inte engelske.

– Då blev det att hoppa in, för att sedan direkt hoppa ut igen.

Den internationella festivalen blev en succé och framför scenen stod ett av deras verkliga superfans.

– Han sjöng med i alla låtar och efteråt fick vi ett brev och presenter, berättar Moa.

Internationella kontakter

Det fanns band från åtskilliga delar av världen och Lerdalatjejerna knöt många nya internationella kontakter. Och Moa kan definitivt tänka sig att åka tillbaka.

– I morgon om det är så... Sedan är det ju ingen nackdel att svenska band har hög pondus i området och vi blev otroligt väl mottagna.

Vad är det du tar med dig ifrån Sydkorea?

– Människornas otroligt vänliga och positiva inställning, den koreanska kulturen och att det är ett land mer likt Sverige än vi hade trott. Den sexism man kan möta i många andra länder verkar de inte ens ha uppfunnit. Sedan kan det ju förstås finnas saker under ytan vi inte lade märke till.

Stötte ni på någon märklig sak?

– Det skulle väl vara toaletten som gör rent genom att spruta vatten och sedan torkar dig med hjälp av en fläkt.

Bra klimat

Sedan gillade de förstås det asiatiska klimatet, som innebar att det var 25 grader varmt under den dryga vecka Browsing Collecition var där.

– Det var lite trist att möta den svenska hösten när vi kom hem till kylan igen.

Även hotellet var av mycket hög standard.

– Vi badade bubbelbad varje dag, även om vi inte var direkt förtjusta i surkålssoppan som serverades till frukost, men det fanns vitt bröd som vi kunde rosta.

Det enda ni tagit reda på om landet före resan var att de hade chokladpaj på McDonalds. Testade ni den?

– Jag, men den var lika äcklig som den övriga maten.

Spelade i Busan

De lyckades också ordna en spelning i Busan, som ligger i andra sidan av landet.

– Det var perfekt, för då fick vi en bra överblick av hur Sydkorea ser ut.

Jag vet att ni har spelat in en ny platta med hjälp av en studio i Stockholm. Är det klart när den släpps?

– Inte riktigt, men soundet är verkligen vi. Däremot kommer det en första singel och ny video om ett några veckor och vi hoppas mycket på hela plattan.

Närmast spelar Browsing Collection på Kultur- och folkbildningskalaset i Skövde kulturhus den 8 november.

Så skrev vi inför resan:

Se Browsing Collections video "Don´t Tell Me":