Han har generellt sett varit kritisk till Sveriges sätt att ta sig an olika former av extremister. Ranstorp anser att vi var dåligt förberedda när stödet för IS ökade i landet och många valde att åka ner till området i Syrien och strida.

Lika dålig var beredskapen för att ta hand om de personer som återvänder från striderna och att det händer väldigt lite närmast de människor det berör.

– Två av dem som kommit tillbaka har redan deltagit operativt i Parisdådet och terroristattacken i Bryssel konstaterar Ranstorp.

Orolig för 2 000

Säkerhetspolisen var 2010 orolig för 200 personer som radikaliserats i Sverige, på årets Almedalsvecka talade man om 2 000 personer.

– Det handlar då inte bara om återvändare, men i Sverige har vi haft något av en beröringsskräck för de här frågorna, säger Ranstorp.

Det har också funnits åsikter om att vi inte ska ge IS-terroristerna någon gräddfil när de kommer tillbaka till Sverige.

– Även säkerhetspolisen anser att vi behöver effektiva repressiva åtgärder att sätta in, detta kompletterat med förebyggande åtgärder.

Olagligt i våras

Forskaren konstaterar att det först i våras blev olagligt att åka på så kallade terroristresor.

– Om någon döms blir straffen ganska korta och det gör att personerna snart är ute i samhället igen, menar Magnus Ranstorp.

Han påpekar också att Sverige är ett ganska individualistiskt och sekulärt samhälle, medan många av de som kommer hit är religiösa och ser till kollektivet i första hand.

– Det handlar om familjen, klanen, religionen och släkten. I Frankrike har två som studerat ämnet kommit fram till olika ståndpunkter om de underliggande orsakerna. En menar att det till stor del handlar om ett ungdomsuppror, den andra talar om ideologi och socioekonomi och jag tror att båda har rätt.

Orsakerna kan också skifta mellan länderna.

I Frankrike är i princip alla andra generationens invandrare, i Tyskland är den siffran 61 procent, i Sverige 34 och i Norge 21 procent. Det innebär också att de som kommit hit relativt nyligen kan radikaliseras i ganska stor omfattning.

Storstäderna utsatta

Många av de som rekryterats har kommit från större städer som Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro. Men även småstäder i bland annat Skaraborg är drabbade.

– Det gäller ju också att kunna hjälpa återvändare med bostäder, ordnad ekonomi, ta hand on barnen. Många gånger är det hela familjer som återvänder.

Ranstorp menar att responsen från myndigheterna är ganska svag eftersom vi har svårt att förstå ideologin och vad de här personerna bevittnat och upplevt.

– Det handlar om halshuggningar, mord, avhuggna händer, våldtäkter och mycket annat. Många av de här människorna är djupt traumatiserade och vi ska ha klart för oss att barnen tränas och indoktrineras från 9 års ålder och uppåt. Blir socialtjänst eller polis inblandade i Sverige ska man också komma ihåg att det alltid är frivilligt att delta.

Inte bra ideologi

Han tycker också att man i Sverige oftast ser detta som ett ideologiskt problem, även om siffrorna visar något annat. Dessutom kom den nya lagen om terrorresor när den typen av rekrytering minskat kraftigt på grund av motgångar i striderna.

I år fick Magnus Ranstorp dessutom i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att granska av salafistiska jihadister i Sverige inom ramen för sitt arbete vid Försvarshögskolan. Salafistjihadisterna drivs av en militant radikalism och deras mål är en global islamisk stat, ett nytt kalifat. Bland företrädarna för militant islamism, salafijihadism, märks bland andra al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten (IS).

– Man skulle generellt sett kunna säga att det är ganska ofarligt att vara våldsbejakande extremist i Sverige.

Håller inte med

Stefan Olsson tjänstgör på kriminalens underrättelsetjänst och är samordnare för arbetet mot extremism i vårt område och han håller inte riktigt med om att polisen skulle sakna en klar linje i det här arbetet.

– Vi har ett tätt samarbete med Säpo i den här typen av frågor och så fort de får in information av det här slaget så informeras ingripandepersonalen hos polisen. Sedan håller vi ett öga på de här individerna, konstaterar Stefan Olsson.

Han betonar också att det gäller alla former av extremism.

– Det kan handla om högerextrema NMR, AFA och givetvis radikaliserade islamister. Vi gör inte skillnad på någon kategori, fortsätter Olsson.

Men givetvis hänger den här verksamheten intimt ihop med att polisen får relevant information från exempelvis Säpo.

– Det finns också fall, där de här personerna återgår till ett normalt liv och då finns det inte motiv till att ingripa från vår sida.

