Svenskarna kan mobilsurfa allt snabbare, i genomsnitt har hastigheten ökat med ungefär 5 Mbit/s årligen de senaste fem åren. Det visar rapporten ”Bredbandskollen – mobil surfhastighet i Sverige 2017”.

Hastighetsutvecklingen har varit stor i hela Sverige de senaste åren. 2015 var det Stockholms län som hade högst hastighet med drygt 23 Mbit/s.

Nu två år senare har alla län minst 23 Mbit/s. Snabbast är Gotland med 43 Mbit/s. (Mätningen visar genomsnittlig hastighet för att ta emot data första kvartalet 2017.)

LÄS MER HÄR: Grafik över mobilsurf i Skaraborgs kommuner

Västra Götaland kommer på plats nio av landets 21 län när det gäller mobilsurf. Hyfsat bra resultat.

Men även inom länet och inom Skaraborg kan det variera mycket. Efter Hjo är det fastiskt Tidaholm som har snabbast surf av tretton kommuner i Skaraborg. Vara ligger i botten tillsammans med Töreboda som bara har 13 Mbit/s.

Bengt Nordström, vd på telekomanalysbolaget Northstream, säger till Ekot att kapaciteten vi har i Sverige räcker långt. Men i orter med lägre hastighet är marginalerna mindre.

FAKTA: Bredbandskollen Bakgrund: Bredbandskollen är ett oberoende verktyg där alla kan testa sin internetuppkopplin.. FAKTA: Bredbandskollen Bakgrund: Bredbandskollen är ett oberoende verktyg där alla kan testa sin internetuppkoppling gratis. Bakom Bredbandskollen står Internetstiftelsen i Sverige, IIS. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

— Det blir mer ett kapacitetsproblem om många försöker titta på video samtidigt eller om basstationerna använder äldre teknik eller inte står så tätt, säger han till Ekot.

Mätningarna för i år samlades in under första kvartalet 2017. Totalt har 4,3 miljoner mätningar analyserats under perioden 1 januari 2015 till 31 mars i år, utförda med 794 00 unika mobiler eller surfplattor.