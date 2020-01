Tomtens IF laddar för femman – så är truppläget

Tomtens IF imponerade stort och sprang igenom division 6 i fjol.

Nu väntar en ny nivå inför vilken Tomtens IF har fått in sex nya spelare i truppen.

– Jag är väldigt nöjd med hur truppen ser ut, säger tränaren Rasmus Christensen.