Fredag 18 oktober

UTSTÄLLNINGAR

De kommer med medicin Konstmuseet, Skövde. Tom 17 november

Sissel M Bergh Det sydsamiska språket, historien och landskapet. Konstmuseet, Skövde. Tom 17 november

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Emil Sydhagen Rosa Huset, Skövde. Tom 30 oktober

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Själabärarna Västergötlands Museum, Skara

Henrik Allert Grafik, måleri och glaskonst. Västergötlands Museum, Skara. Tom 31 december

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Allemansland Gamla biblioteket, Skara. Tom 3 november

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Henrik Allert Götenes konstrum. Tom 25 oktober

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Bara vanligt vatten? Vänermuseet, Lidköping. Tom 20 oktober

Hypersea Vänermuseet, Lidköping. Tom 20 oktober

Daniela Roughsedge Målningar. Biblioteket, Vara. Tom 30 oktober

Vara köping 125 år Biblioteket, Vara. Tom 30 november

Näringsväven Naturum Hornborgasjön. Tom 27 oktober

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Brev från beredskapstiden Falbygdens Museum, Falköping. Tom 1 december

Industristaden Tidaholms historia Tidaholms Museum

Tidaholms bruks bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Hundar för hundra år sedan Tidaholms Museum. Tom 31 december

Barn-konstverk Museet, Tidaholm. Tom 31 oktober

Litografisk konstutställning Oslo National Academy of the Arts. Konstlitografiska museet, Tidaholm. Tom 27 oktober

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles Sundt och Friskt Kulturkvarteret, Hjo. Tom 28 december

Ola Dahlqvist Bildkonstnär och illustratör. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 19 oktober

TEATER

Billes Café ...å lite tè Sagateatern, Tidaholm

BARNTEATER

Peter Pan Skövde stadsteater

KONSERTER

Musik vid lunchtid Skara Domkyrka

DANS

Black Jack och PH:s Tibroparken

ÖVRIGT

Sweden Game Conference Tema spel och hållbarhet. Arena Skövde

Trailweekend Billingen, Skövde

Restaurangvecka Skövde

Kulturvecka Tema spel. Skara

Spökvandring Fornbyn, Skara

Sportnatten Idrottens Hus, Lidköping

Spök-afton Läckö slott

Guidning – ta barnvagnen ut i naturen. Naturum Hornborgasjön

Julmarknad Osterian, Falköping

Musik på menyn Estetiska programmet och Teaterbaren. Stadsteaterns foajé, Falköping

Sagostund Mullsjö bibliotek

Dansfest Tibroparken

Fredagspromenad Start Fröjereds Missionshus

Skapande verkstad Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Björn Tengband Band spelar på Bryggan, Hjo



Foto: Kristina Claesson

Lördag 19 oktober

UTSTÄLLNINGAR

Interruptions Cooper & Gorfer. Lidköpings Konsthall. Tom 30 december

Vedbränd keramik Galleri Lidan, Lidköping

Hux Flux Bildkällan, Falköping. Tom 9 november

TEATER

Kalle Blomqvist Skövde Stadsteater

Tra La La – Om helvetet vi kallar livet Cesarstugan, Östra Tunhem

Tranteater Tranan Tara och hennes vänner. Naturum Hornborgasjön

Billes Café ...å lite tè Sagateatern, Tidaholm

BARNTEATER

Peter Pan Rosers salonger, Skara

KONSERTER

Lunchmusik Folkanfoajén, Folkets Hus, Lidköping

ÖVRIGT

Sweden Game Festival Arena Skövde

Kulturkul med Skojploj Stadsbiblioteket, Skövde

Billingebuggen och distriktsmästerskap. Valhall, Skövde Kulturhus

Må bra-föreläsningar Skaraborgs stamningsförening. Scandic Billingen, Skövde

Mukulat Barnkultur på sverigefinska. Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Spökvandring Start Överbo, Varnhem

Kulturvecka Tema spel. Skara

Vinmässa Rosers, Skara

DNA-träff med Cissi Löfgren. Skara släktforskarförening. Studiefrämjandets lokal, Skara

Spökvandring Fornbyn, Skara

Familjelördag Vänermuseét, Lidköping

Spök-afton Läckö slott

Familjedag på Vara bibliotek

Visning av Andra Våningen, Nossebro

Tranhelg Naturum Hornborgasjön

Tranprat utan tranor Naturum Hornborgasjön

Elvis-show och oktoberfest Vilhelmsro Gårdscafé, Falköping

Höstauktion Utvängstorps skola, Mullsjö

Sång & spektakel med Mathilda Tidaholms Stadsbibliotek

Åsa-Flåset Tidaholm

Loppmarknad Hångsdalagården, Tidaholm

Oktoberfest Daretorps bygdegård

Jam med TrainYard Julius Bageri & Kök, Tidaholm

The Vipers spelar på Millners, Tibro

Spökvandring Samling Tibrobygdens ridklubb



Foto: Josefine Johansson

Söndag 20 oktober

UTSTÄLLNINGAR

Utställning Kulturladan, Gälleberg, Daretorp

Coola Tanter Moa Andersson. Atelejé Blocking, Tibro

TEATER

Kalle Blomqvist Skövde Stadsteater

Som ett jävla solsken Musikalisk teaterföreställning. Nossebro Aula

Tranteater Tranan Tara och hennes vänner. Naturum Hornborgasjön

KONSERTER

Skarabygdens Symfoniorkester Rosers salonger, Skara

Melissa Horn Vara Konserthus

Sofia Källgren och stor kör. Norra Vånga kyrka, Kvänum

The Best of Everything Skövde Storband m fl. Cesarstugan, Östra Tunhem

Aftonsång Anders Ehrngren och Hjo folkhögskolas kör. Grevbäcks kyrka



Foto: Bertil Ring

ÖVRIGT

Bingo-tipspromenad Start Varnhemsgården

Tips-bingopromenad Start Husaren, Axvall

Kulturvecka Tema spel. Skara

Tipspromenad Korpen, Skara

Bokstavslek Gamla biblioteket, Skara

Kinnemilen Start klubbstugan, Vinninga

Spök-afton för barnfamiljer och mörkrädda. Läckö slott

Träffa alpackor Krokens Alpacka, Trässberg

Skogsbingo Almesåsen, Ryda

Tipspromenad Start Sparbanken, Nossebro

Tranhelg Naturum Hornborgasjön

Skådarskola Naturum Hornborgasjön

Tranprat utan tranor Naturum Hornborgasjön

Tipspromenad på Hellidsberget Start Sisu-stugan, Tidaholm

Underhållning Café Villan, Disponentvillan, Tidaholm

Studiecirkeln berättar om Härjaboken. Härja Hembygdsgård, Tidaholm

Tipspromenad Start Parhuset, Daretorp

Loppis Hönshuset, Gälleberg, Daretorp

Vernissage Moa Andersson – Coola Tanter. Atelejé Blocking, Tibro

1-milavandring Start SMU-stugan Fröstorp, Tibro

Bingo-tipspromenad Högaliden, Hjo