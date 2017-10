FAKTA De nominerade:

Årets kompositör:

• Frida Hyvönen

• Jonnali ”Noonie Bao” Parmenius

• Martin ”Max Martin” Sandberg

• Tove ”Tove Lo” Nilsson, Jacob Jerlström och Ludvig Söderberg

Årets textförfattare:

• Erik Lundin

• Frida Hyvönen

• Iiris Viljanen

• Tove ”Tove Lo” Nilsson

Årets internationella framgång:

• Ali Payami

• Jonnali ”Noonie Bao” Parmenius

• Martin ”Max Martin” Sandberg

• Sara ”SHY Martin” Hjellström och Nirob ”SHY Nodi” Islam

Årets genombrott:

• Elina Stridh

• Fredrik Häggstam och Kristoffer Eriksson

• Pauline Skött (Skott)

• Sara ”SHY Martin” Hjellström och Nirob ”SHY Nodi” Islam

Årets konstmusikpris – liten ensemble/kammarmusik:

• Britta Byström Games for souls

• Sven-David Sandström Föreställningen

• Benjamin Staern Air – Spiral – Light

• Carl Unander-Scharin Calligrammes

Årets konstmusikpris - stor ensemble/opera:

• Anders Hillborg Violinkonsert nr 2

• Lei Feng Johansson Swedish Forest

• Anders Nilsson Symfoni nr 4

• Marie Samuelsson Eroseffekt och solidaritet

Årets låt:

• Ain’t My Fault (Zara Larsson) – M. Sepehrmanesh, Z. Larsson och U. Emenike

• Say My Name (Tove Styrke) – T. Styrke. E. Loelv och T. Sibanda

• Sexual (Neiked feat. DYO) – E. Stridh, V. Rådström och O. Olatunju

• The Ocean (Mike Perry feat. SHY Martin) – M.Persson, SHY Martin, SHY Nodi, D. Vangelis och A. Wiman