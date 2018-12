Så sent som i höstas spelade Torstensson mot Grolanda - då i Flobytröjan - men nu vänder han alltså tillbaka igen.

Andreas, som främst huserar på mittfältet, fick även rycka in som målvakt under årets säsong. Bland annat under nyss nämnda derby.

– Haha, ja det blev några matcher mellan stolparna igen av olika anledningar. Men det är inget jag föredrar utan jag trivs bäst i och runt mittcirkeln, säger han enligt Grolandas webbplats.

Det är gemenskapen som lockat honom tillbaka till Björkåsen. Att han får spela på en gräsmatta som han bedömer vara Skaraborgs finaste har inte heller varit en nackdel. I utbyte hoppas han kunna bidra med "go energi, på och utanför planen".

– Och förhoppningsvis några assist och kanske något mål också.