En man i 35-årsåldern från Vänersborg såg fram emot en trevlig eftermiddag med sin familj på Arena Skövde, men efter att han åkt upplevelsebadets snabbaste attraktion Turbo blev det snarare det motsatta. Han flög ut ur rutschkanan och fötterna slog i bassängens vägg. Trots att smärtan var påtaglig direkt efter krocken, samt att fötterna svullnade upp, blev det ännu värre när familjen skulle åka hem. Mannen fick avbryta körningen och begav sig istället till Akuten i Trollhättan. Då han röntgade fotleden visade det sig att den fått en fraktur och nu väntar gips samt kryckor. Dessutom fann läkaren en knöl på foten som ska kollas upp.

Åkte efter instruktionerna

Samtidigt som Per Karlsson, Arena Skövdes chef, beklagar det inträffade vet han inte hur det kan ha hänt. De har inte hittat några fel med attraktionen och därför inte stängt ner den. Per försäkrar att samtliga banor hos upplevelsebadet ska vara säkra om du följer instruktionerna. I sin skadeanmälan skriver mannen dock att han åkte "precis som det stod på instruktionerna" och att han tog reda på om Turbo var tillåten även för vuxna innan han slängde sig nerför tornet. "Det är kommunens ansvar att det inte ska gå att skada sig på äventyrsbadet. Kommunen ska säkerhetsställa och vidta åtgärder så att inga skador ska kunna ske. Om det trots åtgärder ändå finns en risk att man kan åka in i en vägg ska det finnas något mjukt material längst ner som tar emot, inte en stenhård vägg som det är där nu", fortsätter han.

Mannen kräver 35 000 kronor i skadeståndsersättning. Arena Skövde har ännu inte lämnat över ärendet till försäkringsbolaget.