TV: Blue Riders-profilen fick pris som årets domare på fotbollsgalan

Via klubbarnas samarbete har IFK Falköping fått in några spelare från Skövde AIK:s led.

Under måndagen kommer de – tillsammans med ett gäng andra – att träna med SAIK.

En av dem Oscar Engelmark som för närvarande har kontakt med lite olika klubbar.

– Jag känner mig inte stressad för fem öre, säger Engelmark.