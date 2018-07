Två personer har tagits in till förhör sedan de påträffats vid en av brandplatserna i Vara kommun, där flera oförklarliga bränder har startat under de senaste dagarna. De misstänkta personerna har anhållits, rapporterar Göteborgs-Posten.

– De togs in till förhör i går kväll och blev sedermera anhållna misstänkta för branden vid Vedum skola, säger Christer Fuxborg, presstalesperson för polisen i region Väst till tidningen.

Enligt uppgifterna till GP satt personerna i förhör med polisen vid tiden för nattens brand på en skola i Vara.

Det har skett flera bränder son saknar naturlig brandorsak i Vara kommun i Skaraborg det senaste dygnet. Under natten brann det på en skola i Vara. Under gårdagskvällen härjade en brand vid en annan skola i Vara kommun, då det börjat brinna i ett skjul i Vedum, där man varit särskilt utsatt för bränder. Under gårdagsnatten brann det i en klubbstuga i Larv och i en butikslokal i Vedum. Polisen söker vittnen till bränderna.

Foto: Läsarbild

– Vi håller på med tekniska undersökningar samtidigt som vi undersöker vad det kan finnas för personer med dragning åt bränder i området, sade kommissarie Lars Johansson, som är ansvarig för utredningsarbetet, till tidningen under tisdagen.

Under tisdagskvällen beslutade Vara kommun att anlita väktare för att undvika fler bränder i kommunen.