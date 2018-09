I lördags vann Helen Moberg från Vedum 10 000 kronor i månaden i 10 år och i morse var det dags för ännu en västgöte att skrapa Triss.

Peter Selmosson var påtagligt nervös inför tv-debuten men när han kom ut från studion igen, 250 000 kronor rikare, var lättnaden i hans röst tydlig.

– Det kändes nervöst, väldigt konstigt, men bra. Så här efteråt var det väl lite roligt också, men där inne var det ren skräck, skrattade Peter.

Var nära att sluta

Hans Trissresa tog sin början dagen innan nationaldagen. Peter skulle ganska sent på kvällen lämna in några Lottorader via Svenska Spels hemsida och passade då på att också köpa en Triss.

– Jag vann på den, och skrapade en till. Det var konstigt, för jag vann på flera i rad. På den sista så tänkte jag att nej, nu räcker det, för då låg jag på plus. Men jag tog en till och det var då de här tv-apparaterna dök upp, så det var en väldig tur, berättade Peter och beskrev att han blev väldigt förvånad.

Han förstod först inte vad det innebar att han hade fått fram tre tv-apparater.

– Nej, faktiskt inte. Jag tänkte att något var fel, men det var ändå tydligt att det var tv-apparater, så jag förstod nog egentligen att det var något.

Planerar längre resa

Peter och familjen tog vinsten ganska sansat. De förstod att de var garanterade 100 000 kronor vilket de också ställde in sig på. Därför blev det extra roligt i morse när det visade sig att de vann mer än dubbelt så mycket. Nu planerar de att resa för delar av vinsten.

– Någon gång vore det roligt att göra en lite längre resa. Vi brukar ju åka på sommarsemester varje år, men att nu få göra en lite längre resa vore kul. Nu börjar barnen också bli så stora att de kommer ihåg och förstår, menade Peter som dock inte fick några större önskemål från de två sönerna mer än att det skulle vara varmt och finnas en pool.

– Om det blir nu, det vet vi inte, men det här är ett väldigt bra tillskott till en sådan resa, konstaterade Peter glatt.

Svenska Spels vinnarkommunikatör Magnus Fridell gladdes med familjen Selmosson.

– Hela veckan har vi haft vinnare som fått garantisumman, så det var kul att Peter nu avslutade veckan med en kvarts miljon kronor. Jag hoppas att familjen nu kan njuta av vinsten och att de kommer iväg på en trevlig resa någonstans, sade han.

