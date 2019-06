Tvärstopp för målglatt IFK mot täta Skoftebyn: "Bjöd inte på några ytor"

I de tre senaste matcherna hade IFK Falköping dundrat in 16 mål.

Hemma mot seriens tätaste försvar tog det dock stopp.

– Det kändes som att de hade läst in sig på oss lite, säger Johan Svensson efter 0–4 mot Skoftebyns IF.