TV/Bildextra: Se Grolandas mål, kaoset på slutet och 50 (!) bilder från derbyt mot Floby

Grolanda IF och Floby IF brukar bjuda på heta derbybataljer. Så också på söndagen. Där fick Grolanda in två förhållandevis enkla mål som fixade segern, samtidigt som det blev smått kaotiskt när spelare skulle visas ut på slutet.

Se situationerna och 50 bilder från matchen i artikeln.