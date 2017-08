Ella och Aldo Glimmerveen har drivit ett Bed and Breakfast i över 10 år. Sedan några år tillbaka har de drivit det på Ubbatorp som ligger på den natursköna höjden sydväst om Borgunda. Men i sommar har de valt att utöka sin verksamhet i form av ett klassiskt gårdscafé.

— Vi ville göra något mer. Så vi tänkte att det kunde vara roligt att prova på att driva kafé, säger Ella Glimmerveen.

Ubbatorps Café har öppet på lördagar och söndagar. Hittills i sommar har de gjort fyra helger och enligt de själva har det gått väldigt bra.

— Nästan lite för bra, skrattar Aldo som jobbat med att caféet ska behålla där gamla och lantliga atmosfären.

De tre första helgerna hade caféet över 300 gäster. Med tre personer i köket blir det lätt fullt upp. Veckorna har Ella och Aldo ägnat åt att baka och förbereda inför helgerna. Trots att det är en nystartad del av deras verksamhet har de mycket gott att bjuda på som exempelvis bullar, småkakor, äpplekaka, päronkaka, rågbröd, surdegsbröd och även lite mer nischade bakverk. De har nämligen lyckats framställa en kaka med lavendel och jobbar på att få fram en myntakaka.

— Vi vill ha något unikt som förknippas med oss, säger Ella.

Under alla år de drivit sitt Bed and Breakfast har de satsat på att endast använda råvaror som är ekologiska, fairtrade och mycket närodlat. Till hösten kommer de även att ha eget råg växande runt husknuten.

— Vi har en egen liten kvarn, så snart kan vi mala vårt eget mjöl, berättar Aldo som står för mycket av brödbaket.

Caféets framgång under sommaren är knappt greppbar för Ella och Aldo och helgerna har varit väldigt hektiska. Men detta är något som de båda bara tycker är roligt.

— Det är de positiva människor som kommer hit som ger oss kraft att fortsätta arbeta med det här, säger Ella. Aldo instämmer och förklarar hur mycket det får tillbaka från deras besökare.

Ubbatorps Café har nu gått in i halvlek och de har igång sin verksamhet under fyra helger till. De hoppas båda på att så många som möjligt ska hitta dit för att avnjuta caféet och den vackra utsikten som breder ut sig nedanför gården under sommarens sista månad.

— Vi är så glada att vi fått bygga upp vår verksamhet här. Utsikten och den fina gårdsmiljön vi har här är fantastisk. Det är en otrolig glädje att få dela med sig av det här till andra, säger Ella.