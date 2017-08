Larmet inkom till polisen vid 17.30-tiden på lördagen.

– Ett X2000 höll på att köra över en av ungdomarna. Det är absolut förbjudet att vara på spåren, det är fullständigt livsfarligt, man märker inte när tåget kommer, säger Folke Johansson, stationsbefäl på Skövdepolisen.

Tågtrafiken ska ha stoppats under en kort stund under lördagsskvällen. Polisen hade inte funnit några av ungdomarna sent på lördagen.