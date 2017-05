För snart ett år sedan hade Elias Ymer sin högsta ATP-rakning någonsin då han befann sig på 118 plats.

Nu ser dock mörkare ut för Ymer. Under veckan föll han i den andra kvalomgången till Franska öppna och befinner sig nu inte bland de 200 bästa i världen.

– Han har haft ett tungt år. Elias var ju på väg mot topp-100 och jag trodde att han skulle ligga där omkring. Dock får man också tänka på att det är väldigt tufft i dag, säger Per Erik Granath, som var en av Ymers tränare under ungdomsåren, och berättar vad han tror att Skarasonen måste förbättra för att den dystra trenden ska vända.

– När man kollar på statistiken blir han ofta bruten i sin egna servegem, men samtidigt bryter han också motståndaren också. Sammantaget behöver han bli starkare i sin egna servegem, och det innefattar både serven och slagen därefter. Om han gör det kommer han bli topp-100, säger Granath.

Dock tror inte den nuvarande Falköpings TK-tränaren att svenskarna behöver vara särskilt oroliga.

– Medelåldern för att sig in bland de 100 bästa var för några år sedan 26-27. Så han har fortsatt gott om tid för att lyckas med det. Däremot tror jag att han behöver gå in topp-100 under de två närmsta åren.

Elias Ymer reser med sin pappa i nuläget, vad tror du om det upplägget?

– Funkar det bra så är det bra. Jag tror att det kan vara viktigt att hitta en stabil punkt, och det kanske pappan är. Den personliga kemin är nästan allt. Samtidigt får man också komma ihåg att det är väldigt svårt med den ekonomiska biten.

