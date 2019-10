Konserten bjuder på tonsatta tolkningar av 12 fredsböner från olika delar av världen. Bönerna härstammar från det fredsmöte som dåvarande påven Johannes Paulus II höll i Franciskus kloster i Assisi år 1986. Han bjöd in ledare från tolv traditioner och bad dem ta med sig var sin fredsbön från sin tradition. Dessa delades sedan i en gemensam fredsceremoni. Syftet var att alla skulle se varandra och betona budskapet om att religion och krig inte har något gemensamt.

Peter inspirerades starkt av de tolv bönerna och skrev grunderna på alla låtarna under två timmar under en lördagförmiddag år 2011. De är sedan bearbetade och producerade tillsammans med medmusikanterna Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg. Varje sång har ett allsångsparti, en refräng, som återkommer flera gånger under sången och där publiken erbjuds att sjunga med.

Hittills har fredskonserten framförts på drygt 40 platser, varav många anrika kyrkor i Sverige såsom Vadstena klosterkyrka, domkyrkorna i Västerås och Lund och Storkyrkan i Stockholm. Men även i Stavanger och Oslo. De har även gjort fyra konserter i Italien i Assisi och Florens.

Konserten är dock bara en liten del av allt fredsarbete Peter gör. Han driver även Mundekulla retreatcenter som ligger utanför Emmaboda i den småländska skogen. Den är Peters nav i allt det han arbetar med från gränsöverskridande möten, kurser, föreläsningar, festivaler till att skriva sånger, göra fredsdanser (cirkeldanser) och spela in musik.

Det är egentligen en mycket tragisk händelse som lett Peter in på fredsarbete. När Peter var 19 år mördades hans ett år äldre bror på väg hem på cykel mellan Bjärred och Lund. Brottet är fortfarande olöst och oförklarligt. Sex år efter händelsen bestämde sig Peter för att leva i självvald ensamhet och sålde allt han ägde och levde enkelt i en stuga i skogen. Där gjorde han viktiga insikter och bestämde sig för att starta ett nytt liv på nya grunder, inte vara ett brottsoffer. Där börjar omvandlingen av ilskan och hatet till försoning, och vandringen på den fredsspridande vägen.

Som avslutning på konserten erbjuds publiken att delta i aktivt fredsarbete genom att vara med i en av Peters fredsdanser. Man kan också välja att bara sjunga med. Det är ingen entré till konserten utan istället tas det upp kollekt som kommer att gå till den ideella organisationen Treesisters. De återplanterar regnskog och väljer områden där fattigdomen är stor och speciellt kvinnor och barn far illa. Därigenom får de möjlighet att försörja sig.