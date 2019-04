Under kriget i Syrien har den världsunika antika ruinstaden Palmyra i Syrien både plundrats och sprängts. Motiven bakom förstörelsen är flera – såväl ekonomiska, som politiska och kulturella. Utställningen som just nu går att ta del av i Falbygdens museum belyser Palmyras betydelse både då och nu. Utställningen visar fotografier av konstnären, författaren och fotografen Eric Ericson. Under otaliga resor till Syrien och Palmyra, innan kriget bröt ut, tillbringade Ericson månader med att dokumentera staden.

Symboliska värden

– Palmyra är ett av flera kulturarv som drabbats hårt av kriget i Syrien. Vi vill lyfta fram kulturarvets emotionella och symboliska värden samt uppmärksamma situationen i Syrien. Vi vill även belysa den omfattande handeln med så kallade blodsantikviteter – artefakter som finansierar terror, säger Eric Ericson i ett pressmeddelande.

På turné

Ericson har gjort utställningen tillsammans med Hjos före detta stadsarkitekt Per-Göran Ylander och med Maria Setzer, från Hjo kommun, som producent. Utställningen har tidigare funnits på Kulturkvarteren i Hjo och har sedan hösten 2017 varit på turné. I Falköping går den att se fram till 5 maj.

Palmyra blev en knutpunkt mellan den arabisk-österländska och den romerskvästerländska kulturen. Vid tiden för Palmyras storhetstid (omkring 700 f.Kr–300e.Kr.) låg staden mellan två av den tidens stormakter – Romarriket och Partherriket. Romarriket låg väster om Palmyra och sträckte sig över stora delar av Europa, Nordafrika och delar av Mellanöstern. Partherriket låg öster om Palmyra och sträckte sig från floden Eufrat över nuvarande Irak och Iran, ända till floden Indus i Pakistan. Den antika staden Palmyra tros som mest ha haft upp till 200 000 invånare. Staden var modern, med bland annat rinnande vatten, badhus, teatrar och butiker. Ruinstaden Palmyra ligger i öknen, ungefär tjugofem mil, nordost om Syriens huvudstad Damaskus.