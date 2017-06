Valtorp föll mot Sils IF på hemmaplan Fotboll Bortalaget Sils IF tog hem de tre poängen efter seger i division 5 Västergötland östra mot Valtorp på Brovalla. 1-3 (1-2) slutade matchen på tisdagen. Målgörare för hemmalaget blev Dennis Ivar. För Sils IF gör resultatet att man nu leder serien, medan Valtorp är på första plats.