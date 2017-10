Förre veckan gjorde Valtorp klart med nästa säsongs ledarstab. Nu har laget även presenterart åtta stycken nyförvärv för att stärka konkurrenssituationen i laget.

Först in i truppen är målvakten Pontus Sahlgren från Annelunds IF. Pontus är född 1999 och kommer till Valtorp via sina kompisar från Ållebergsgymnasiet. Han kommer även att dra på sig Valtorps målvaktströja i det P19-gäng som kommer spela Kinnarpscupen och Oden Cup under vintern.

Från IFK Falköping

Ytterligare fyra spelare födda 1999 anländer från IFK Falköping. Nämligen Vedad Nikontovic, Jacob Winberg, Jakob Gustafsson och Ludvig Forsmarker Gunnarsson. De två förstnämnda är mittbackar som känt på seniorfotboll i IFK Falköping under året. Jakob Gustafsson och Ludvig Forsmarker Gunnarsson gör båda comeback efter uppehåll. Jakob inledde säsongen i IFK Falköpings U2 där han figurerat ytterback/yttermittfältare. Ludvig har haft ett lite längre uppehåll, sedan 2015, men har nu valt att starta upp i Valtorp. Även dessa fyra kommer att vara aktuella för det P19-gäng som i vinter spelar futsalcuper.

Den offensiva spelaren Nima Soltani, även han född 1999 och klar såväl för futsal som utomhus, skriver på för klubben efter en säsong i moderföreningen Kinnarp/Slutarp. Dessförinnan har han representerat Grolanda IF ett par säsonger.

Teknik och spelsinne

Från just Grolanda anländer två äldre herrar, Mattias Hedberg och Tom Westerberg, födda 1990 och 1991. Mattias inledde karriären i IFK Falköping där han bland annat spelade i samma juniorlag som Valtorpstränaren Edvin Olsson. Seniortiden har spenderats i Grolanda fram tills nu då han kände för en nytändning. Hedberg är en bollsäker och stabil allround försvarsspelare. Tom Westerberg har även han representerat IFK tidigare men tillhört Grolanda de senaste åren. Tom satsar mest på innebandyn som han just nu spelar i Fröjered men kommer när han är med att bidra med teknik och spelsinne på offensiva positioner.