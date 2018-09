Nu åtalas 17-åringen för grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning.

Händelsen inträffade den 3 juli i år.

Patrullen svängde ut på ifrån den södra infarten till Hova ut på E20 där man noterade ett fordon i norrgående riktning som krängde kraftigt vid ett vägarbetsområde.

Startar förföljande

Polisen följde efter med ljud- och ljussignalerna på. Man noterade att det fanns tre personer i fordonet. Patrullen mätte upp hastigheten till 220 kilometer i timman och de misstänkta försvann utom synhåll från polisbilen.

– Vi hamnade på en enfilig sträcka med många andra bilister, konstaterar poliserna.

Bedömningen är att de andra trafikanterna utsattes för direkt fara.

Tvingades tvärnita

Vid första rondellen i Laxå fick de misstänkta tvärnita för att få stopp på sitt fordon innan det körde in i en lastbil, som bromsat in framför dem. Patrullen hann ikapp och försökte trycka av fordonet från vägen för att stoppa dess framfart, men det misslyckas och färden fortsätter på motsatt körriktning genom rondellen där de misstänkta svängde in i Laxå centrum.

Under färden framfördes fordonet över refuger och i motsatt färdriktning.

Senare körde de in mot ett industriområde där föraren tvekade i en korsning, så att patrullen återigen kunde komma ikapp. Poliserna prejade fordonet en andra gång för att förhindra fortsatt vansinnesfärd. Stoppet blev i korsningen på Saltängsvägen i Laxå.

Handfängsel

En av poliserna kom ur polisbilen och kunde sprang bakom fordonet och kom fram till förardörren. Där slog han sönder sidorutan vid föraren, för att distrahera och stoppa fortsatt färd.

Patrullen drog ut 17-åringen på marken och belade honom med handfängsel för att förhindra flykt. Poliserna stängde av bilen och tog bilnyckeln ur tändningslåset.

Polisen försökte förklara hur farligt han kört och då berättade han att han varit uppe i 250 kilometer i timman och det trodde personalen kunde stämma.

Han sa också att han hade tagit pappas bil i Lidköping och att denne inte visste att han hade den.

Nu åtalas han alltså för grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning.