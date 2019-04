Det största samtalsämnet bland de trogna marknadsbesökarna inför varje vårmarknad är sannolikt hur vädret ska bli.

Just första torsdagen i april kan, som bekant, innehålla vilket väder som helst, ja till och med flera olika typer under den tid som marknaden pågår. Det är inte alls ovanligt med kyla, blötsnö, hagel eller regn, men just denna gång var det faktiskt riktigt vårligt väder i centrum av Falköping.

På tre torg

Det gjorde att såväl knallar som besökare trivdes lite extra bra och redan på förmiddagen var det ganska många besökare som rörde sig mellan de tre olika torgen, alltså Stora torget, Trätorget och Köttorget, vilka alla var fyllda av marknadsstånd.

Utbudet var ungefär som det brukar vara och i vanlig ordning var det godisförsäljarna som tycktes ha den bästa kommersen. Den traditionella marknadskaramellerna (med de bruna i spetsen) sålde bra, liksom lådorna med kokos- och chokladtoppar. Och det var inte många småbarn som inte hade en ballong i handen eller fäst vid sin kärra eller barnvagn.

Åter i oktober

Så ska det vara, tradition, när det är marknad i Falköping.

Nästa gång handlar det om höstmarknad och då är vi – också av tradition – framme vid den första torsdagen i oktober.