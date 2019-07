Fakta: Tropiska nätter

Tropiska nätter inträffar när temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten. Det inträffar mest över hav och vid kusten och anledningen är att under perioder när det är soligt och varmt under dagen lagras värmen i vattnet för att sedan avges under natten och håller därmed uppe nattemperaturerna.

Tropiska nätter förekommer ofta i samband med värmeböljor.

Antalet tropiska nätter har varit som högst under åren 1997, 2002 och 2018 när Sverige har upplevt några av de mest intensiva värmeböljorna. År 1997 förekom det 30 stycken tropiska nätter.

Källa: SMHI