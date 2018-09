SMHI rapporterar att sydvästlig vind drar in över Skaraborg under onsdagen. I området norra Västergötland är en klass 1-varning utfärdad då vindarna kan nå upp till 21 meter per sekund. Väderprognosen, som gjordes under tisdagskvällen, kan komma att uppgraderas till en klass 2-varning om det skulle visa sig att vindarna blir ännu kraftigare.

Dagens hårda vindar väntas innebära att en del träd och grenar kan knäckas. I trafiken kan det också vålla problem för höga fordon.