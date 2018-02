Läs även: Även naturbeteskött orsakar cancer

Jonas Paulsson, låt oss börja med ditt påstående om medicinsk forskning, rött kött och cancer. En sökning efter vetenskapliga artiklar associerade med rött kött och cancer ger många träffar. I den senaste vetenskapliga sammanställningen där all forskning gicks igenom av en expertgrupp på cancer (Carcinogenicity of consumption of red and processed meat) finns en koppling mellan processat rött kött, det vi kallar charkuterier i dagligt tal, och cancer i mag-tarmkanalen. Däremot mellan rött kött och cancer fanns ingen sådan vetenskaplig verifierbar koppling. Vad skiljer då charkuterier från rött kött – jo det är ju tillsatserna. Så du har en poäng i att minska konsumtionen av skadliga ämnen men det gäller ju inte bara kött utan alltid om du vill minska risken att drabbas. Artiklarna går även igenom olika tillredningssätt av köttet, kraftigt rökt kött, starkt upphettat (bränt kött) och kött kryddat med nitrit var alla kopplade till cancer i mag-tarmkanalen, men författarna poängterar att det kanske inte beror på köttet utan tillagningen. Det finns ett flertal djurförsök där man proppat möss och råttor fulla med rött kött för att se hur de påverkas. De mådde inte bra vid en konsumtion som motsvarar ca 350 g rött kött per dag för en normalstor människa under en längre period. Då såg man förändringar i magtarmkanalens vävnader som möjligtvis kan utvecklas till cancer.

Sedan är du inne på att naturbetsdjur släpper ut mer metangas under sin livstid pga. att de lever längre. Metangasen kommer från bakterier vilka finns i kons magar. Beroende på vilken sort bakterier det är produceras mer eller mindre metangas. Kopplingen mellan bakteriefloran och fodret är starkt och det har visats, forskning från SLU 2016, att just kor som har tillgång till magert naturbetesgräs är de som släpper ut minst metangas medan de som har tillgång till näringsrikt foder släpper ut mest. Sammantaget ger det att djur som föds upp extensivt har en positiv inverkan på klimatet då korna ökar inlagringen av kol i marken och släpper ut mindre växthusgaser i luften.

Håller jag med dig eller inte? Nja det gör jag inte, men mest för att du bygger dina påståenden på sammanfattningar där du uppfattar att författaren generaliserat till den grad att det blivit svart eller vitt. Självklart skall köttkonsumtionen minskas, men minska på rätt del. Miljöpartiets mål är att konsumtionen av naturbeteskött ökar men på bekostnad av det intensivt uppfödda nötköttet. På det sättet ökar vi förutsättningarna för en levande landsbygd, ökar den biologiska mångfalden och minskar på klimatpåverkan från betande nötdjur. Jonas framhäver att det är irländskt kött som debatten handlar om men jag vill förtydliga att Miljöpartiet ser helst att naturbetet sker i Sverige. Sedan var du inne på mjölkkonsumtionen också. Kan vi ta den diskussionen efter att vi rätt ut missförstånden om vad som är hälsosamt och klimatsmartkött.

Jag diskuterar gärna biologisk mångfald, klimat och vetenskap med dig och organisationen köttfri måndag men låt oss då hålla oss till verifierbara påståenden.

Miljöpartiet de gröna bygger sin politik på lösningar som är förankrade inom forskningen. Det är svårt att ställa om ett samhälle till en fungerande enhet med en hållbar utveckling som ger kommande generationer ett livsutrymme. Vi behöver inte göra omställningen dyr också. Miljöpartiet stödjer sig också på internationella överenskommelser där det fastslagits att de olika miljömålens lösningar ej får försämra för andra miljömål. Att ta bort naturbetsdjuren omöjliggör uppfyllelsen av en levande landsbygd och biologiskmångfald för att ta ett par exempel.

Peter Sögaard M.dr

Miljöpartiet de gröna Skövde