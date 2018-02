Grävmaskinen stod parkerad utmed väg 193, mellan Tidaholm och Falköping, där det just nu pågår arbete med ubyte av telefonstolpar. Under natten mellan onsdag och torsdag tog sig någon för att krossa rutor på grävmaskinen för att på så sätt ta sig in. Ur grävmaskinen stals vinkelslip, litet spett och annat gods till ett ännu så länge okänt värde.