Tidigt i juni var vattenförbrukningen rekordhög, hela 40 procent över det normala.

– Då pumpade vi i stort sett så mycket som det gick. Vi körde med den största pumpen och allting gick för högtryck nästan en månad i sträck, berättar Carl Doverholm på Skaraborgsvatten, som förser Falköping, Skara och Skövde med vatten från Vättern.

Nu är det lite lugnare, men förbrukningen ligger fortfarande på 15-20 procent över det normala. Enligt Carl har de aldrig förr pumpat så mycket under en så lång period som under maj och juni i år. Senast de var uppe på samma nivåer var 1988 och då endast under en kortare period.

– Det blir verkligen ett test, med motorer som går för fullt och blir varma. Men nu ser vi ju att det gick bra.

Det potentiella problemet för Skaraborgsvatten skulle alltså inte handla om brist på vatten, utan snarare anläggningens kapacitet.

– Vi kör en pump i taget och sen finns det reserver. Om vi då kör med den största på max och den skulle gå sönder får vi ta en mindre som inte klarar samma kapacitet. Då får vi gå ut med restriktioner angående vattenförbrukningen.

Risken för att det ska bli några restriktioner verkar däremot vara liten.

– Vi är lyckligt lottade i Skaraborg, som har Vätternvatten.

Andra är inte lika lyckligt lottade utan har problem med vattentillgången och Carl tycker att även Skaraborgsvattens medlemmar ska vara återhållsamma.

– Det känns konstigt om vi ska slösa med vattnet medan de har problem på annat håll.

När det är så här varmt kan det även vara meningslöst att vattna.

– Det är onödigt att vattna sina gräsmattor nu eftersom vattnet dunstar bort, säger Carl Doverholm, förbundsdirektör på Skaraborgsvatten.