Färskt är beslutet inte få hålla allmänna sammankomster med mer än 500 personer. Det innebär att kultur- och sportevenemang får strykas ur kalendern. Idrott kan visserligen genomföras utan publik men TV-sändas. Lika kul är det förstås inte. Konserter däremot funkar inte alls med samma upplägg, undantaget Eurovision. På konserter och teaterföreställningar och liknande är ju den publika och betalande närvaron helt avgörande. Snart är det festivalsäsong och många arrangörer våndas. Risk för mångmiljonförluster är i högsta grad en realitet.

Det verkar ändå som att de flesta av oss tar inskränkningarna med jämnmod. Det här är nödvändig åtgärder för att hålla spridningen på en kontrollerad nivå som gör att sjukvården har en chans att hinna med att vårda alla de patienter som blir livshotande sjuka.

Regeringen med brett stöd av övriga partier tar också höjd för att underlätta för sjukvården genom att skjuta till extra miljarder till sjukvården ute i regionerna. Att ta bort kostnaden för karensdagen är också viktigt för att få krassliga arbetstagare att välja att stanna hemma från jobbet. Korttidsarbete är en annan sak som ska införas tillfälligt så att arbetsgivare kan behålla anställda med nedsatt arbetstid istället för att säga upp dem. Det är viktigt med politisk samling i kristider och det verkar alla partier - nästan - ha insett.

* * *

Till och med Donald Trump har vaknat till slut. Han som för bara några dagar sedan hade "perfect control" på allt. Nu ska han införa inreseförbud från Europa i 30 dagar. Vi är tacksamma för det. Inte minst sedan många experter, med vår egen karismatiska professor i klinisk bakteriologi Agnes Wold i spetsen, pekat ut USA att ligga extra risigt till att förlora kontrollen över corona-virusets spridning. Det finns väl ingen normalt funtad svensk som vill sätta sin fot i det landet för stunden, så tack för det inreseförbudet..!

* * *

Härom dagen var den trafikolycka i "Falköpingsrondellen" i Tidaholm. Igen får tilläggas. Diskussionen gick varm på vår Facebook efter krocken. Minirondellernas tillkortakommanden dryftades, vilka regler som gäller i en rondell råder det delade meningar om, och att det körs alldeles för fort in i dessa rondeller.

Just det sistnämnda vill jag fokusera på, för just farten är mest avgörande för att det går åt pipan emellanåt. En del tycks köra efter devisen högst fart har företräde. De blåser in i rondellerna som om det inte fanns någon morgondag, utan att knappt en vrida på huvudena. Låg fart och ögonkontakt mellan förarna löser det mesta. Faktiskt.

Men vad gäller vid körning i rondeller, vem har företräde? Jag väljer att länka till den film som vi gjorde för ett tag sedan med eminente trafikläraren Magnus Wärnklint. Kolla här!