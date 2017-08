För drygt 130 år sedan uppfördes Vretens ångsåg ett stenkast ifrån Vretens egendom av en träpatron som nyss kommit över avverkningsrättigheterna för ett närbeläget skogsområde. Med 26 man per skift sågade man under vårarna enorma mängder virke, 200 stockar per dag, vilket fyllde den ståtliga träbyggnaden med doften av tall och gran.

Men i takt med att modernare sågverk gjorde intåg på marknaden avtog verksamheten, och från och med 70-talet avstannade den helt. Då lämnades sågen åt sitt eget öde och kom på tal först många senare då man ville riva byggnaderna. Men en hängiven industrihistoriker såg till att länsstyrelsen K-märkte sågen och sedan sju år tillbaka är sågverket fullt upprustat.

Men i dagsläget drivs inte sågen av den bastanta ångmaskinen som står i tegelbyggnaden. I väntan på ångpannan som kommer till hösten, drivs maskineriet med en elmotor från 1920.

— Den går väldigt bra nu, säger bygdegårdsföreningens Kent Karlsson som med ett leende visar upp det pampiga maskineriet och får medhåll av de andra.

— Det är alltid kul att bevara sådant här. Tankarna går till ens förfäder som fick slita och stå i, instämmer Gunnar Göransson.

Sågen är idag den enda intakta i sitt slag i Sverige, vilket gör att Vretens bygdegårdsförening håller den varmt om hjärtat. Familjen Posse äger verket, men att sköta om det och visa upp den gamla tekniken för intresserade är ett uppdrag som vilar hos bygdegårdsföreningen som nyligen gav ut en bok om sågens historia.

En av de många eldsjälarna bakom sågen är sågmästaren Börje Gustafsson från Kungslena som efter många besök 2009 bestämde sig för att hjälpa till. Börje har nämligen jobbat med ramsågar som den i Vreten i hela sitt liv.

— Vi har lagt ner ofantligt massa arbete här. Det var ju slitet, så jag har fått göra många lager och bussningar själv hemma med min svarv, för sådana saker tillverkas ju inte längre, säger han och berättar att de inför lördagen ska plocka i sågbladen och smörja upp maskinen.

Sedan 2011 öppnar bygdegårdsföreningen upp portarna en gång varje sommar för att starta sågen och visa upp den gamla tekniken för allmänheten. Detta år är inget undantag, och på lördag förmiddag är dags att visa upp den dundrande processen tre gånger.

— Jag tror det är intresset för det gamla som lockar. Sen blir det lite som en hemvändardag. Folk går runt och trivs, säger Kent Karlsson och berättar att det brukar komma mellan 300-500 besökare.

Dessutom dukas det upp med hembakat fika, och för musiken står Hjo dragspelsklubb som ska ta plats på den takbeklädda scenen. Även veteranfordon välkomnas och belönas med fri entré.