Projektet Sports for you beviljades i veckan bidrag med 25 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden för täckning av kostnader i samband med hyra av kommunala lokaler.

— Förra året var Sports for you hyresbefriat, nu övergår vi till att använda samma system som för våra föreningar, säger nämndordförande Allan Bjärkhed (KD).