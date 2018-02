Skaraborgska sångerskan och artisten Elisa Lindström är välkänd för allmänheten vid det här laget. Hon har medverkat i tv-program som Körslaget, Let's dance, Dansbandskampen, Melodifestivalen och Tack för dansen.

Just nu gör hon rollen som Maria i Sound of Music som har spelats på Nöjesteatern i Malmö sedan september förra året. Efter tolv extraföreställningar nu i februari svidar hon om till rock'n'rollskrud och åker på turné med bandet Whole Lotta Shakin'.

Förutom Skövde gästas Karlstad 7 mars, Norrköping 14 mars, Askersund 15 mars, Vara 3 april och Kungsbacka 4 april.

Föreställningen bjuder på 50- och 60-talsrock, med låtar av Elvis, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, med flera. Bandet består av Johan ”Jerry Lee Lewis” Silfverhielm, Peter Danielson, Martin Lindqvist, Stefan Jonsson, Bengan Andersson och Peter Mjörnestrand.