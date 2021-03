År efter år nonchaleras vi skattebetalare i småorter

Brev, telefonsamtal, brev till kommunalråd - ingen respons, år efter år så nonchaleras vi skattebetalare i småorter.

Måste man bilda egen kommun för att få gehör? Men det är klart, åker man två arbetare i varje bil, bara för att byta påsar i hundpelletsarna – en går ur bil, den andre agerar chaufför – då förstår jag att personal inte räcker!

Park/gata borde skickas på kurs i hur man effektivast får arbete utfört med smarta lösningar. Åk en och en i bilar, köp in elmopeder till enkla a-uppgifter som påsbyten, skräpplockning med mer. Se också till att alla som bor i kommunen får likadan och rättvis service och skötsel. Hur svårt kan det vara?

Lennart

Svar direkt: Vi förstår att det kan vara svårt att ha insyn i hur arbetet inom park och gata är organiserat och att det i den uppfattningen kan skapas irritation och besvikelser. Det är även lite svårt att förklara hur vi arbetar för att effektivisera oss eftersom vårt arbete är så omfattande, men vi gör ett försök.

När det gäller röjning av sly och träd så försöker vi att hantera det på ett så liknande sätt som möjligt i samtliga orter där Falköpings kommun ansvarar för skötsel av grönytorna. I Floby har många av synpunkterna vi fått in rört sig om nedtagning av träd på grund av att de skuggar eller skräpar ner.

Eftersom våra träd har många viktiga funktioner och bidrar till värdefulla ekosystemtjänster så är vi restriktiva kring nedtagning av träd och vår bedömning utgår ifrån att bevara träd i så stor utsträckning som möjligt.

För att ge insyn i arbetet med soptömning kan vi informera om att under en soprunda som utförs varannan vecka i södra delen, (Floby, Odensberg, Åsarp Kinnarp/Slutarp, Kättilstorp och Vartofta) töms det totalt 91 papperskorgar under en dag. Papperskorgarnas sammanlagda innehåll slutar på 200-250 kg sopor beroende på säsong, så det är tungt arbete. Under ett sådant pass turas personalen om att gå ur och byta soppåsar i papperskorgarna, beroende på vilken sida som är mest lämplig ur trafik- och säkerhetssynpunkt. Detsamma gäller även den norra delen, (Gudhem, Torbjörntorp, Valtorp, Broddetorp och Stenstorp) där det töms 75 papperskorgar under en dag. Inne i Falköpings tätort finns det ungefär 290 papperskorgar.

Vår personal som arbetar med soptömningen har flera andra uppgifter i samband med detta, det ska trimmas gräs runt papperskorgar och under parkbänkar. Det förekommer också klippning av gräsremsor där våra stora maskiner inte kommer åt. På vintern är det istället snöskottning och halkbekämpning som måste skötas i samband med soprundan.

Vi arbetar som sagt kontinuerligt med att effektivisera vårt arbete. Att försöka få ihop logistiken kring sophantering med en personal på en el-moped är tyvärr inte möjligt, då vi i beräkningen måste väga in det tunga arbetet, plats för material och maskiner och givetvis med tanke på trafiksäkerheten.

Med vänlig hälsning

Fredrik Johansson, gatuchef, Falköpings kommun