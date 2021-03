Båsse: Flera jubilarer i år

Långt innan Falköping fick externa etableringar av köpcentra har stadens city varit ett kärt ämne att diskutera. I debatten har det funnits många deltagare. Försök har gjorts med handels- och centrumutvecklare från Köpmannaföreningens och Centrumföreningens sida och några positiva resultat har kommit fram genom dessa anställningar. Och visst har stora grepp också tagits kring centrumbilden. Vi som är lite äldre minns diskussionerna kring gågatan på Storgatan. Dess tillkomst var inte populär hos alla. Det diskuterades också om att göra hela Storgatan förbi torget till gågata, men av de tankarna blev det inget. För något år sedan kom någon med idén att göra gågatan mer gallerilik och sätta tak över den.

I november 1987 framträdde dåvarande ordförande i Köpmannaföreningen, Gunilla Andersson, i FT och var väldigt positiv till att Falköpings kommun inte tillåtit några externetableringar: ”Om det till exempel skulle byggas ett stort varuhus utanför stan, tror jag att vi skulle få det mycket kärvt här i centrum.”

Vad rätt hon fick! Den externetablerade handeln har bidragit till att centrum utarmats alltmer. Apropå centrum så fyller Malta-Johanna 90 år i år. Det var 1931 som Maltdrycksbolaget donerade de slantar som behövdes för att statyn skulle bli verklighet.

Nu är det för sent, men jag är helt övertygad om att vår centrumbild varit en helt annan om våra politiker tillåtit handel, där Läkarens boende istället fick växa fram. Två stora matvarukedjor var intresserade av etableringar på tomterna mot Trädgårdsgatan.

Då och då är det intressant att titta i backspegeln och se hur tankarna gått inom vår kommun. I mitt bibliotek med en samling av gamla FT, hittar jag då och då godbitar och funderingar som är intressanta i dag. 1987 skrev planeringschef Håkan Kjellberg, kommunalrådet Kjell Gustafsson och kanslichef Malcolm Johansson följande rader om framtida bebyggelse: ”Nya området för Falköpingsborna att bo på blir Fåraberget och sannolikt också vissa delar av Mössebergssluttningen. Vilhelmsromarken vill varken politiker eller tjänstemän tala om i dag. Blåsigt och otrivsamt samt dyrt att exploatera.”

De fick mycket fel och lite rätt. Vilhelmsro har i hög grad exploaterats och har blivit stadens nya ”inneområde”. Mössebergssluttningen har bebyggts, om än inte fullt ut. Och Fåraberget ligger i startgroparna och kan fånga stadens framtida byggare än mer.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan journalisten Carina Bergfeldt stormade in på Västgöta-Tidningarnas edition i Skara. Hon var ibland också synlig på FT-officinen. Det bar senare ut i stora världen, först Stockholmstidningar och sen TV som ”USA-korre”. Nu är hon åter i Sverige och ersätter ”Skavlan” i TV på fredagskvällarna med ett ”pratprogram”. Nu senast hade hon bland annat besök i studion av överbefälhavaren Mikael Bydén. Han berättade bland annat om vikten av att hålla tider: Ska bilen gå klockan 11, så ska alla vara på plats. Familjen har inte samma rättesnöre utan släntrar in i fordonet fem-tio minuter efter avtalad restid. Sånt gillar inte Bydén.

Det erinrar mig om ett besök med Svensk Provinspress på Såtenäs för många, många år sedan. Skaran av tidningsfolk med respektive indelades i två grupper. En grupp skulle få veta mer om flygplanen i en hangar, den andra ”bussades” till Herkules simulator i en annan del av militärområdet. Utanför vår hangar skulle vi så något senare skifta grupper, men bussen dröjde. Jag tyckte att några minuter hit eller dit inte hade någon betydelse. Vår officersciceron var inte av samma uppfattning.

Tilldelad tid räcker!

Jag nämnde att Malta- Johanna fyller 90. Vi har fler jubilarer i år. Restaurangen Bredablick på Mösseberg, ett stenkast från utsiktstornet eller Mössebergs skorsten, fyller 60. Stadsteatern kan också jubilera eftersom huset stod klart 1961. Reseffektföretaget – säkerligen med många andra produkter också - Aristo AB bildades 1921. Är alltså 100 år. Enligt tidningsuppgifter tog företaget över en tidigare rörelse av liknande slag med tillverkning av just reseffekter. Apropå 100 år, så valdes de första fem kvinnorna in i Sveriges riksdag 1921. Två år tidigare hade kvinnorna fått rösträtt… Och den 8 mars – på måndag - är det Internationella kvinnodagen, som instiftades 1910. Då vet ni också det.

Trevlig helg!