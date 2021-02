Båsse: ”...för vintertrivselns skull stängde man helt enkelt av någon gata för kälkåkning”

Det handlar i första hand om Stora Torget och Kyrkparken och därför har Svenska Kyrkan avsatt 10 miljoner för ändamålet. Kommunens kostnad landar runt 25 miljoner exklusive kostnader för medverkande arkitekttävlande. Ska bli intressant att se vad sakkunskapen kommer fram till. Jag hoppas att så många som möjligt av de handsatta kullerstenarna på torget även i en framtid ges betydelse. Det kommer säkerligen våra politiker att se till. De har sista ordet vad gäller utformningen.

I uppdraget ingår att Malta-Johanna – brunnen som en gång skänktes av maltdrycksbolaget Falonia – ska finnas kvar. Hon kan dock vid behov flyttas något. Man får också gärna förtydliga platsen kring henne. Som ett exempel kan jag nämna Trollhättan har en park mitt inne i stan. I den har man anlagt ”Park of Fame”. I stenläggningen finns plattor med namn på personer inom exempelvis kultur och idrott som satt Trollhättan på kartan.

2007 tog Trollhättan det här greppet och det har gjort staden känd långt utanför stadsgränsen. Falköping har en uppsjö av kandidater. Kanske utlysa en tävling, där allmänheten får komma med förslag? Och plattorna kan ju fyllas på undan för undan. Min förhoppning är att detta i någon mån kan bidra till att Stora Torget blir en plats för möten och avkoppling.

Under mina tidiga ungdomsår hittade vi på vintrarna alltid isbanor, för att kunna spela ishockey, och backar som var gjorda för skid-eller kälkåkning. Därtill fanns för allmänhetens åkning Odenplans spolade grusplan.

Efter regnrika höstar och småningom isbeläggning var det gamla kalkbrottet ovanför nuvarande polisstationen en tummelplats, där vi spelade hockey. Falköping var på den här tiden – slutet av 40-talet och början av 50-talet – en småstad mycket mindre än i dag. Biltrafiken var mycket blygsam och för vintertrivselns skull stängde man helt enkelt av någon gata för kälkåkning. Så var exempelvis fallet i det område där jag växte upp. Utför Medborgarhusets slänt gick det bra att åka skidor och grannskapets Kyrkerörsgatan var avstängd med snöstaket för att ge plats för stans unga med kälkar.

Falköping ligger mestadels på kalkberg. Där Odenbadet nu finns, var förr ett större kalkbrott. Hela bygden myllrade för övrigt av kalkbrott. Där en tänkt Platåskola ska ligga – min skridskois alltså – bröt man kalk från 1923 fram till 1947. Mycket har växt igen, men vi vet att djur och växter här har funnit en skyddande plats.

Många kommuner har fått in parkslide på olämpliga platser. Denna invasiva art är mycket svår att utropa och har ett omfattande rotsystem Och just parkslide med sina vita, något rödaktiga blommor, finns i det brott där delar av Platåskolan ska ligga om nu inte planerna spricker. Kemisk bekämpning har tydligen inte på någon plats i landet gett resultat, men nu har Länsstyrelsen i Kalmar funnit en ny metod. Man hackar upp ett hål vid växten och sprutar ner 98-gradigt vatten i marken under växten. Rotsystemet kokas sönder. Det receptet har fungerat i Småland uppger en lantbrukstidning, som brukar vara trovärdig.

Apropå kalk, så fanns Västergötlands kalkkung i Falköping. Gottfrid Nymberg föddes 1876 och dog 1958. I sin ägo hade han ett tiotal kalkbruk och i anslutning till dessa fanns såväl jordbruksmark som skog. Hans livsverk blev småningom Ytong vid Uddagården. Minnet av kalkkungen finns kvar i form av en stiftelse ur vilken före detta anställda och deras studerande ättlingar får en rejäl slant varje år. Gottfrid Nymberg har sin sista viloplats på Friggeråkers kyrkogård.

Apropå Friggeråker, så skrev jag nyligen i en krönika om Anders Levin från Friggeråker, som tidigt flyttade till Amerika. Anders var född 1863. De flesta åren tillbringande han i Rockford, där han blev en industrimagnat av rang. I Amerika bytte han till namnet Levin Faust och dog 1936, sörjd av en hel stad och den tidens president Roosevelt som han var kompis med. Ättlingar till Anders Levin finns kvar i vår stad och har besökt Rockford och sett de avtryck han satt på staden.

Nu är sportlovet snart slut för vår bygd. Det är en ”gåva” från andra världskriget. Då handlade det om bränslelov eller kokslov. Man ville helt enkelt spara på uppvärmningen av skolor under krigsransoneringen av stenkol och koks.

Trevlig helg!