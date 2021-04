Båsse: "Nu är stora saker på gång igen - med en Falköpingsbo i spetsen"

Britternas prins Philip, gift med drottning Elisabeth, gick bort för en tid sedan i en ålder av 99 år. Prinsen var välkänd i hästkretsar. Jag minns från min aktiva journalisttid att han tävlade i fyrspann mot bland annat Kättilstorps möbelkung Nils Gyllensvaan. De var med andra ord idrottskompisar och möttes i tävlingar vid bland annat Windsor slott. Hästintresset delade Nils Gyllensvaan i hög grad med den engelska kungafamiljen. Från 60-talets mitt arrangerades stortävlingar vid Windsor, men även nästan 20 år senare, 1980,hittar jag resultat, där britterna, anförda av prinsen, toppar prislistan med Kättilstorps stolthet lite längre ner.

*

Gyllensvaan var inte bara känd för sina tävlingar med fyrspann. Han utvecklade tidigt sitt företag, tillsammans med hustrun Britta, från en källarlokal i Sandhem 1946. Några år senare blev han kompis med Ingvar Kamprad och 1952 blev dåvarande Sandhemsbon en av IKEA:s första leverantörer. Resten känner ni säkerligen till – bokhyllan Billy med Gillis Lundgren som designer blev ett ess för Gyllensvaan, som 1954 etablerade sig i nya lokaler i Kättilstorp. Miljontals hyllor har lämnat fabriken sedan starten. Nu är det en ny generation som styr företaget, som är en av bygdens stoltheter.

*

Arla bestämde för något år sedan att lägga ner osttillverkningen i Boxholm och flyttade den till Östersund. När jag då läste om det, tyckte jag det var ett tråkigt besked. Jag hade då ganska nyligen besökt anläggningen och var imponerad över lokaler och tillverkning. 2020 köpte kommunen mejeriet av Arla och nu är stora saker på gång igen med en Falköpingsbo i spetsen. Mjölkproducenterna i Glada Bonden rustar för en omstart och i den ska en kunnig Falköpingsbo delta. Thomas Andersson, tidigare vd för Falköpings mejeri, ska vara med och bygga upp produktionen som platschef under en kortare period. Han ska medverka till att sätta företagskulturen i mejeriet. Osten får naturligtvis inte heta Boxholm, men det blir gräddost och lagrade varianter, som jag hoppas få smaka framöver…

*

Det finns många som gör PR för Falköping och bygden. I min hand har jag boken om Curt och Roland, skriven av journalisten Christer Bergström. De två kristna musikanterna har genom åren satt Falköping på kartan. Tyvärr finns inte Curt med oss längre, men Roland, tillsammans med Urban Dahlström, dök upp i Slutarp häromdagen när jag passade på att njuta en stund av solens strålar. Det är ett bokslut över de två musikernas framgångsrika karriärer inom den kristna musiken. Curt och Roland har funnits där under hela min journalistbana och det var nog så att de två på 60-talet blev frikyrkans svar på rockmusikens förgrundsfigurer. Turnéerna land och rike runt var många och långa. Kanske var besöken i Nashville med omgivningar det som gjorde störst avtryck. Boken med underrubriken ” För en kvinnas skull” kommer säkerligen att sälja bra när vi vet att duon sålt över 500.000 skivor. Några av dem guldklassade.

PR för Falköping – javisst!

*

Jag vill gärna applådera Åsarps satsningar, som just nu sker kring idrottsplatsen och idrottshallen. Det är full fart på bygget av en padelhall och snart nog ska fotbollen få en läktare. Några av våra läsare minns signaturen ”Pego” som skrev krönikor från Åsarpsområdet. Många av dem hade fokus på idrotten. Jag handlade under flera år hans handskrivna manus, där bokstäverna upptog flera rader på höjden. Helt plötsligt försvann ”Pego” till Göteborg. Han hade fått ett bra jobb som väktare på ett industriområde. Nu kom det krönikor från Rune ”Pego” Andersson på Underåsgatan i rikets näst största stad. Kvar i Hög fanns dock huset, som han döpte till ”Villa-kosta-la-mera”. ”Pego” återvände som pensionär för gott till Åsarp. När Pego för några år sedan gick bort, fanns en donation till Åsarps IF. Det är för dessa pengar man nu bygger läktaren ”Pego”.

För något annat kan den ju inte döpas till.

*

Har ni tänkt på att skatorna i vår bygger sina bostäder högt uppe i träden. Om man ska tro gamla talesätt, så blir det en regnig sommar. Skatorna är nämligen rädda för takdropp. Jag har också hört ett talesätt som säger tvärtom; När skatorna bygger sina bon högt i träden, blir det vackert sommarväder.

Facit får vi småningom.

*

Fick ett telefonsamtal från Vartofta häromdagen. Telefonören var kritisk till att man bygger en järnvägsbro i den norra delen av samhället. Han påstod att bron inte borde ha hög prioritet då den endast betjänar max 15 fastigheter och är kostnadsberäknad till 30 miljoner.” De pengarna kommer inte att räcka”. Det sa också personen som ringde och menade att det borde finnas mer angelägna projekt både ”hemma och borta” med tanke på att genom åren har en enda olycka inträffat vid nuvarande övergång. Kanske väcker telefonören några insändarskribenter?

*

Gökhems semesterby är temat för årets vedkonst. De två herrarna Sven Lindberg och Egon Svärd, uppe på höjden i byn, har återigen format sina välhuggna vedträd till en angenäm utställning. Många kändisar, politiker och kungligheter inte minst, passerar revy. Och vakt vid entrén står förre polischefen och MSB-bossen Dan Eliasson vakt i uniform. Men det bästa av allt: Över 300.000 har de senaste åren samlats in till Cancerfonden genom frivilliga bidrag. Åk dit!

*

Just nu, sen onsdag eftermiddag, susar en skärmflygare från Ålleberg över huset i Slutarp. Riktningen är Åsarp. De flesta flygarna brukar hålla till runt berget. Några gånger under vårvintern för övrigt i stora skaror. En sport i tilltagande…

Trevlig helg!