Beskedet: EU stämmer Astra Zeneca för sena leveranser

Processen inleddes i fredags å samtliga 27 medlemsstaters vägnar, uppger EU-kommissionens talesperson Stefan De Keersmaecker.

– Anledningen är att vissa villkor i kontraktet inte respekterats och att företaget inte varit i stånd att presentera en trovärdig strategi för att säkerställa att doserna levereras i tid, säger han vid en pressbriefing i Bryssel.

EU har tidigare uttryckt sitt formella missnöje i form av ett brev som skickades från EU-kommissionen till läkemedelsbolaget i mars.

Missnöjet handlar mer specifikt om ouppfyllda löften om leveranser av vaccin mot covid-19 i april, maj och juni, uppgav Irlands hälsominister Stephen Donnelly i förra veckan.

– Vi vill se till så att det blir en skyndsam leverans av ett tillräckligt antal doser, som europeiska medborgare är berättigade till och som utlovats i enlighet med kontraktet, säger De Keersmaecker.

Astra Zeneca skriver i ett pressmeddelande att man beklagar EU:s beslut om juridiska åtgärder och slår ifrån sig anklagelserna om kontraktsbrott.

"Efter ett år av makalösa vetenskapliga framsteg, mycket komplicerade förhandlingar och utmaningar i tillverkningsledet är vårt företag i färd med att leverera närmare 50 miljoner doser till europeiska länder i slutet av april, i enlighet med vår prognos", skriver företaget.

"Vi anser att det saknas grund för en rättsprocess och välkomnar denna möjlighet att lösa denna tvist så snart som möjligt", tillägger man.

Makthavarna i Bryssel har själva fått kritik för långsam utrullning av vaccin mot covid-19, problem som delvis förklarats med just leveransproblem från företagen.

– Det viktiga just nu är att det levereras vaccindoser i stället för att ägna sig åt diverse rättsprocesser. Men självklart är det viktigt att säkerställa att inga oegentligheter har ägt rum, kommenterar svenska EU-parlamentsledamoten Abir Al-Sahlani (C) på en pressträff via webben.