De cyklar runt Hornborgasjön för cancersjuka barn: ”Man ska hjälpa till om man kan”

För att samla in pengar till välgörenhet samtidigt som de tränar har Daniel Lindh tillsammans med Fredrik Åsberg, Roger Larsson, David Lönnemyr och Martin Sörman bestämt sig för att cykla runt Hornborgasjön - inte en gång utan sju dagar i rad. En sträcka på närmare sju mil. Pengarna som de får in ska gå till Barncancerfonden. Delvis har de hittat inspiration från komikern Måns Möller som tidigare gjorde tio vasalopp på tio dagar för välgörenhet.

– Detta blir inte samma sak, men lite liknande på något sätt. Vi gör vår variant av det, säger Daniel Lindh.

Det är inte första gången som Daniel ger sig i kast med ett sådant här projekt. Tidigare har han cyklat med Team Rynkeby, men det har varit svårt att hitta tid för de gemensamma träningarna där och därför började Daniel istället cykla för välgörenhet på egen hand. Sedan dess har han samlat in pengar till både Ung Cancer och Barncancerfonden.

– Jag ville göra något mer av min egen cykling. Jag cyklar ju för min motions skull och var med om en trafikolycka 1999 som gör att cykling är det som funkar bäst. Löpning är helt uteslutet, säger Daniel och fortsätter:

– Sedan har jag någonstans inställningen att man ska hjälpa till om man kan. Jag har inte haft någon på nära håll som drabbats av cancer, men då kanske det är jag som ska bidra lite mer eftersom jag inte drabbats.

Veckan som de har valt att göra rundorna runt Hornborgasjön på är 24 maj till 30 maj. Det sammanfaller med Barncancerfondens Week of hope. Insamlingen går att hitta på Barncancerfondens hemsida under namnet Team85procentfalköping. Målet är att samla in 31 500 kronor. Man kan även följa resan och insamlingen på Daniels instagramkonto daniel.lindh.cyklar.

– Alla som skänker något, det är jättebra. Sedan hade vi ju cyklat ändå för vår egen skull, men kan man med sitt eget motionscyklande få in pengar till något bra så är det en vinst för alla.

Vill man så kan man vara delaktig på flera sätt. Under de här sju dagarna som de ska cykla går det att följa med på cykeln om man vill. Då kan man betala 50 kronor till insamlingen och sedan är det bara att möta upp vid startplatsen för dagen och börja trampa.

– Blir vi många delar vi upp oss i mindre grupper och kanske cyklar olika håll runt sjön. Allt för att anpassa oss till rådande omständigheter.

Själva insamlingen fortsätter sedan året ut, med Vätternrundan som stort mål. Men det är inte bara cyklandet som står i fokus. Just nu har Daniel ett frodigt skägg på sin haka. Om de når 17 000 kronor i insamlingen kommer han att göra sig av med det - mitt under just Vätternrundan i september.

– Då får jag hjälp av en tjej som har frisörsalong i Hjo som ska raka av det. Når insamlingen dit, så ryker det i depån i Hjo, säger Daniel och skrattar.

Fakta: Här kan man möta upp och cykla med

Måndag 24/5: 18.20 Utskriften

Tisdag 25/5: 18.20 Lennart Petterssons Elektriska

Onsdag 26/5: 18.20 start O'Learys

Torsdag 27/5: 18.20 Meca Ingemarssons Bilservice

Fredag 28/5: 18.20 Solskyddsteknik

Lördag 29/5: 10.00 Kia/K-E Skoglunds Bilservice

Söndag 30/5: 10.00 Hudvårdskällar'n