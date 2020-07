Det börjar med Fredrik – men sedan är det kvinnodominans veckan ut

Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina. Men först Fredrik, ja, först ut under fruntimmersveckan är faktiskt Fredrik.

Tala om mansplaining. Som en man som kommer in i ett rum fullt av kvinnor och säger: "Jag ska tala om för er hur allt fungerar, hur universum fungerar, för jag är man."

Vad gör Fredrik i fruntimmersveckan? Han är som en katt bland hermelinerna, en Trump på feministmöte, eller en Putin som bakgrundsdansare till Spice Girls eller Britney Spears.

Under fruntimmersveckan brukar veckotidningar och olika kvinnomagasin skriva att: "Den börjar i och för sig med Fredrik, men sedan är det kvinnodominans veckan ut." Det är ungefär som när män säger till feminister att:"Men är det inte bra nu? Ni har ju i alla fall fått lite fler rättigheter än vad ni hade under medeltiden."

Sedan brukar veckotidningarna koppla samman namnen i fruntimmersveckan med olika bakverk, som Margaretas äppelrutor, eller Emmas äppelkaka.

Kan vi inte alla inse att det är 2020 och att de flesta kvinnor är hårt arbetande yrkeskvinnor, med namn som förtjänar att bli sammankopplade med den insats de gör för samhället, inte med någon kaka!?

Jag bär själv namnet Kristina och visst känns det lite trist och föråldrat när man väljer att framställa kvinnor som söta kakor. Även om kakorna ska ätas för att fira våra namn, så känns det ändå som om den kvinna jag är malts ner till en kaka i veckopressen under fruntimmersveckan.

För inte länge sedan kallade Trump, Marie Yovanovitch, diplomat och före detta ambassadör för Ukraina, för "den kvinnan" och sa att "den kvinnan har gjort dåliga saker". Han sa aldrig hennes namn, vilket är ett sätt att inte se på henne som en individ eller som en professionellt arbetande person, utan endast som "den kvinnan".

"Say his name" är ett upprop som blivit aktuellt i samband med Black Lives Matter-rörelsen när afroamerikanska medborgaren George Floyd mördades av polisen i USA. Afroamerikanska Breonna Taylor är en av dem som också mördats av polisen i USA och som inkluderats i "Say his name". Problemet är att Breonna Taylors namn inte längre trendar på sociala medier. Breonna refereras numera till som "den kvinnan" medan de svarta män som mördats av polisen fortfarande refereras till med namn. Det som jobbar emot Breonna är att hon är kvinna och svart. Hennes namn är nu på väg att bli en siffra i statistiken bara för att hon hade oturen att födas som kvinna.

Under fruntimmersveckan påminns jag ständigt om hur viktigt det är att kvinnors namn syns och hörs och att vi på så sätt kan få samma tillträde till samhället som män.

Jag påminns till exempel om det när jag passerar ett dagis på väg till jobbet och en fyraårig kille skriker till sin jämnåriga tjejkompis att hon minsann är en "hora". Nej, flickor och kvinnor har namn, och våra namn är INTE något könsord eller "den kvinnan".

När läget ser ut som det gör i världen med kvinnor och flickor som gifts bort mot sin vilja, slut-shamas, mördas på grund av hudfärg, våldtas, eller utsätts för andra övergrepp behöver vi mer än någonsin påminnas om att kvinnor har namn, och är sina egna individer.

Därför är fruntimmersveckan viktig.

Och nog vore det fint med ett mindre nedvärderande namn än "fruntimmersveckan" när namn som Sara, Emma, Johanna, Magdalena, Kristina och Margareta samlas.