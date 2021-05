Djupa schakt utmed Klostervallen – ”Har hamnat i en riktig soppa”

Kommunen ville att föreningarna skulle ta över idrottsplatser utanför stan. För symboliska 1932 kronor, en summa satt efter året föreningen bildades, tog Tomtens IF över Klostervallen.

Men det som verkade billigt blir en dyr historia.

Fjärrvärmen kommunen dragit till klubbstugan låg så grunt att den smälte snön på marken. Värmeförlusterna var stora. Föreningen installerade en värmepump och kopplade bort fjärrvärmen.

Då frös avloppet som var nedgrävt utmed fjärrvärmeledningen.

Föreningen fick nej av kommunen att ansluta ett nytt avlopp till Gudhemsskolan på samma sätt som det gamla. Det följde inte reglerna när fastigheterna hade olika ägare, och dispens var inte aktuellt.

Avloppet fick dras till en anslutningspunkt vid grusplanen istället.

– Vi har hamnat i en riktig soppa, tycker Håkan Andersson i Tomtens IF.

Även om både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden backat upp med olika former av stöd kommer föreningen att få ta 35 procent av kostnaden. Delar av bidragen har betalats ut för att Tomtens IF ska kunna ta löpande kostnader under entreprenaden. I höst ska en avstämningen göras.

För Tomtens IF drar det iväg till mellan 90 0000 och 100 000 kronor.

Arbetena kommit ganska långt, även om det slog stopp i måndags då någon slangat 200 liter diesel ur grävmaskinen.

Avloppsslangen ligger på på plats i diket tillsammans med en ny vattenledning istället för den gamla som höll på att ge sig. Dräneringen till planen fick kapas under arbetena. Allt eftersom de nya dräneringsrören läggs ner och vägs av fylls diket igen.

Håkan Andersson förväntar sig ny asfalt utmed Klostervallens långsida, och gärna på infarten till planen som till störst del används av dem som kör till och från förskolan.

– Vi vill få igång vår bouleverksamhet, det går inte att ta sig till planen innan diket fyllts igen, säger Håkan Andersson.

Läs mer: Avloppet på klostervallen fortfarande inte klart

Han räknar med att vatten och avlopp är igång kring 5 maj, och att det då går att fylla igen dikena. Sedan återstår mycket justeringsarbeten.

Fotbollsäsongen ligger för pandemi-ankar. Just nu är beskedet att det inte får spelas matcher förrän i mitten av maj. I juni drar seriespelet igång, bantat till en enkelserie.

Utgiften för det nya avloppet blir extra kännbar i pandemitider. Ungdomar lägger av eller håller upp när seriespelet är stoppat. Föreningen förlorar medlemsintäkter.

Man tappar också sponsorintäkter med färre matcher. Utgifterna minskar, men inte i samma takt som intäkterna faller.

Tomtens IF har samlat i ladorna under de goda Bingolotto-åren.

– Vi kan betalar det nya avloppet. Men de pengarna hade vi tänkt använda till annat, säger Håkan Andersson.