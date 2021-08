Dramatik när KIK var sekunder från skräll: ”Känns jättesurt”

Det var på förhand en tuff uppgift som väntade Falköpings KIK när laget åkte till Herrljunga för match mot IK Frisco. Hemmalaget hade nämligen vunnit samtliga fyra matcher i serien och dessutom endast släppt in ett mål.

För KIK hade säsongen inletts lite trögare men när matchen drog igång var det svårt att se att det skiljde särskilt mycket mellan lagen. Istället är det just bortalaget KIK som gick in i halvtidsvila med en ledning efter att Matilda Jonsson gjort matchens dittills enda mål sent i den första halvleken.

– Det är alltid gött att vinna en halvlek och få gå in i pausvilan med en ledning i ryggen. Vi gör det bra i första halvleken och ställer till det för dem, säger Matilda Jonsson efter matchen.

I andra halvlek kommer dock Frisco tillbaka efter ett mål av Cecilia Thörngren som såg ut att vara i en offsideposition.

– Jag tycker som alla andra i vårt lag att det var offside men assisterande domaren ser något annat och det är det vi får gå efter. Det är inget att lägga fokus på, domaren dömer så vi får bara fortsätta att spela på.

Och det gjorde KIK verkligen för precis som i den första halvleken så lyckades KIK sätta en boll i nätet på övertid i den andra halvleken sedan Emia Hjort knorrat in en boll från kanten.

TV: Se reprisen av IK Frisco-Falköpings KIK här

Ett mål som nog många trodde var segermålet.

– Det var en orolig lättnad men det var några minuter kvar och de fick tyvärr med sig bollen lite för lätt efter det.

Ja, Frisco gav inte upp och med matchens sista spark kunde Cecilia Thörngren sätta 2–2.

– Just nu känns det jättesurt men jag tycker att vi gör en riktigt bra insats och krigar hela matchen. Men helt klart surt just nu.

Det såg på förhand tufft ut men ni står upp bra, var det här er bästa insats för säsongen?

– Ja, jag tycker att vi kämpar riktigt bra i 90 minuter. En otroligt bra laginsats.

Så ni tar med er en hel del från den här matchen ändå?

– Absolut, det kommer vi göra.

MATCHFAKTA, Division 2 dam

IK Friscopojkarna–Falköping KIK 2–2 (0–1)

Mål, Falköping: Matilda Jonsson, Emia Hjort.