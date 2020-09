Efter biogasmissen - kommunen har tagit in konsult som stöd

Efter missen med upphandlingen av matavfallet från Avfallshantering Östra Skaraborg har Falköpings kommun jobbat med att hitta andra lösningar. I det arbetet har de sedan i början av sommaren tagit in en konsult, Lars Sjösvärd, som är expert på biogasfrågor.

– Lars har varit hos oss eftersom vi hamnat i det läget att vi inte har tillgång till matavfall på samma sätt. Det har varit en utmaning för oss. Han har funnits med i organisationen sedan problemen uppstod, säger kommundirektör Pia Alhäll.

Det är tekniska förvaltningen som från början tog in honom som stöd i arbetet med nya lösningar på att få in råvaror som kan användas i biogasanläggningen. Hittills har konsultarbetet kostat kommunen cirka 75 000 kronor för ungefär 59 timmars arbete under juli och augusti.

– Vi håller på och lägger en tidsplan just nu som är i två delar - kortsiktigt och långsiktigt - för att få anläggningen att fungera. Han är involverad i det, så det hänger ihop med tidsplanen. Han kommer att vara kvar så länge som han behövs och sedan när det är klart kommer han inte att vara här längre, säger Pia Alhäll.

Exakt när det arbetet beräknas vara klart kan kommunen inte säga än, utan hänvisar till att tidsplanen ska sättas färdigt först och att det därför inte går att ge mer information för tillfället.

Lars Sjösvärd som har 10 års erfarenhet av biogasbranschen och 30 års erfarenhet av råvaruhandel säger att anläggningen i sig är i gott skick och att det även görs en del moderniseringar utöver det. Utvecklingen som behövs göras är snarare på annan del av verksamheten.

– Det är mer på råvarusidan som det behöver göras ett litet omtag när matavfall inte är kvar i samma utsträckning som tidigare, säger Lars Sjösvärd.

Den situation som uppkom med matavfallet frågar sig Lars Sjösvärd om det inte hade gått att undvika innan en eventuell offentlig upphandling. Han menar att det i lagen om offentlig upphandling finns undantag som borde kunnat användas.

– Rent allmänt kan man säga, utan att jag är en expert, att när det gäller offentlig upphandling finns det sällan regler som inte har ett undantag. Ett av de undantagen brukar vara sådant som är mellan kommuner och kommunalt ägda företag, säger Lars Sjösvärd.

Att matavfallsvolymer byter mellan olika biogasanläggningar genom upphandlingar är annars inte ovanligt menar Lars.

– Det sker ganska mycket just nu eftersom det finns en överetablering på vissa håll.

Just nu arbetas det med test av nya råvaror på biogasanläggningen för att ersätta det matavfall som inte längre levereras dit. Bland annat kan avrens från spannmål eventuellt användas.

– Parallellt med att nya råvaror testas och kontrakteras, så jobbar vi även med att få in matavfall i anläggningen på både kort och lång sikt, säger VA-chefen Stig Säll i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.