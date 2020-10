Efter butiksbeskedet – H&M om framtiden i Skövde och Falköping: ”Shoppingbeteenden förändras”

I Skövde finns det två H&M-affärer, en i Commerce och en i Elins Esplanad. I Falköping är butiken belägen på Nygatan, intill Sankt Olofs Kyrka.

Men framtiden för de tre butikerna är tills vidare oklar, enligt H&M.

– Hur det ser ut i detalj om vilka butiker som stängs i Sverige är för tidigt att säga, skriver presskontakten Johanna Behrer.

Det finns ingen information när ett slutgiltigt besked om drabbade butiker ges.

Under september minskade företagets försäljning med fem procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad 2019. Det framkom i H&M:s delårsrapport för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, som presenterades under torsdagen. Företaget visade då även en vinst före skatt på närmare 2,4 miljarder kronor, vilket däremot var en mer än hälften så stor vinst som under motsvarande period ifjol.

– Den fysiska butiken är fortsatt väldigt viktig för oss, men i en bransch där shoppingbeteenden förändras behöver vi finnas där våra kunder är. Därför integrerar vi den fysiska och digitala butiken allt mer då de kompletterar och förstärker varandra, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga shoppingupplevelse, oavsett var de handlar, skriver H&M:s Johanna Behrer i mejlet till tidningen.