Extra satsning på aktiviteter för unga i sommar - workshops i musik, graffiti och textil

På måndag (21 juni) sätter kultur- och fritidsförvaltningens sommarlovsaktiviteter igång för sjätte året i rad. Och i år är det ett fullmatat program, mycket genom att regeringen valde att satsa 200 miljoner extra på ungdomsaktiviteter landet över den här sommaren.

– Det gör att vi kan maxa vår verksamhet ännu mer. Nu får vi ytterligare statsbidrag för att göra det så roligt det går för våra barn och unga, säger Sarha Eng som är avdelningschef på öppen ungdomsverksamhet.

Sarha Eng berättar att det innebär att de är aktiva i fler områden. Fritidsgårdarna ute på orterna (Gudhem, Kinnarp, Floby, Vartofta och stenstorp) som tidigare har varit stängda sommartid kommer nu istället att hållas öppna en dag i veckan.

– Vi kommer också kunna bedriva vårt Tagga lov i de områdena och Åsarp, säger Sarha Eng.

Tagga lov-verksamheten är inriktat för de lite yngre barnen, åtta till tolv, medan fritidsverksamheten är mer för de mellan 13 och 20.

– Vi har även maxat lite för att vi har tagit in många workshops i år. Det händer lite extra mycket utöver det som fritidsledarna håller i. Vi har en workshop där Workshop deluxe kommer med en mobil musikstudio där barn och ungdomar får testa att skriva en låt och göra ett beat med de som håller i workshopen. De tar sen tillbaka materialet och producerar den låten, säger Alicia Svensson som är projektledare för områdesbaserat arbete.

Förutom den mobila workshopen i musik kommer det även att finnas workshop i cirkus där man får testa på lite cirkusskola med balansakter och liknande. Det blir även workshops i dans, 3D, reversed graffiti och textil.

– Det är åtminstone en workshop i veckan under hela sommaren. Och de kommer att åka runt på olika områden, säger Alicia Svensson som också berättar att alla aktiviteter är gratis.

Men det blir även aktiviteter utanför ramen för fritidsgårdarna och Tagga lov. Bland annat kommer de att ha unga områdesutvecklare för första gången, 45 ungdomar är där anställda för att jobba med teman eller ämnen.

– Sedan har vi kulturpedagoger som också har feriepraktikanter som jobbar med olika saker i sommar. Det är också en sak som gör att vi maxar med ungas inflytande och delaktighet i sommar, säger Alicia.

Just att få ungdomarna att vara delaktiga måste vara viktigt.

– Verkligen, allt bygger på delaktighet och inflytande. Det är så vi möjliggör för våra ungdomar att få en meningsfull fritid. Får vi dem delaktiga så märker vi att får en riktigt bra verksamhet, säger Alicia.

– Alla elever runt om i Falköpings kommun har kunnat skicka in förslag på vad vi ska göra under sommaren via deras elevråd. Så vi har fått en jättelista med förslag och tankar på vad de vill att vi ska göra. Det är så vi har kunnat se och boka in olika workshops och andra roliga saker som kommer att hända under sommaren, fyller Sarha i.

Även för de som av olika anledningar inte kan vara eller vill vara utomhus finns det även möjlighet att delta på kommunens digitala mötesplats på discord där man kan chatta och spela på måndagar, onsdagar och fredagar.

Exakt vad som händer och var det händer går att se antingen på evenemangskalendern som läggs ut av kommunen, på hemsidan taggalov.se eller på Ung i Falköping. Sommarlovsaktiviteterna är igång till och med 15 augusti.